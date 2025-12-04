Бокс-сюрприз для дома от 1 999 руб. Суперскидка!

Запускаем уникальную и безумно выгодную акцию! Мы упаковали в большие боксы лучшие товары для вашего дома и даем на них СУПЕРСКИДКУ, которая больше, чем любые распродажи на полках!

Что внутри?

Это не просто набор, а настоящий бокс-сюрприз для всех комнат! В каждой коробке вас ждут полезные и качественные товары для:

Кухни

Ванной

Спальни

Общая стоимость товаров в боксах — от 11 000 до 25 500 рублей. Но по акции вы платите невероятные от 1 999 до 6 999 рублей! Это ваша главная возможность обновить дом с максимальной выгодой. Количество боксов строго ограничено! Приобрести можно ТОЛЬКО лично! Акция действует исключительно в нашем магазине по адресу: г. Москва, ул. Венёвская, д. 4.

🎁 Розыгрыш ДВУХ боксов в Telegram!

Переходите по ссылке и участвуйте.