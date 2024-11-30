Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Акции
  3. Хиты продаж со скидкой!

Не упустите шанс приобрести самые популярные модели дверей по специальной цене! В нашем ассортименте вы найдете двери, которые пользуются наибольшим спросом и получили высокие оценки от наших клиентов.

Почему стоит выбрать нас?

  • Высокое качество: Наши двери изготовлены из прочных материалов и обеспечивают долговечность и надежность.
  • Широкий выбор: В наличии различные модели и дизайны, чтобы удовлетворить любые ваши потребности.
  • Выгодная цена: Только сейчас вы можете приобрести хиты продаж со скидкой 7%!

Не упустите возможность! Закажите свои двери прямо сейчас и сэкономьте значительную сумму.

Акция действует до 30.11.2024

Сделайте шаг к обновлению вашего дома уже сегодня!

Хиты продаж со скидкой!

26
Фильтры
Цветовая палитра
Цвет
Показать всеСвернуть
Бренд
Тип двери
Конструкция двери
Система открывания
Стиль двери
Материал
Размеры
Высота, см
-
Ширина, см
-
Цена
-
Кромка
Стекло
Коллекция
Показать всеСвернуть
Товары в наличии
Товары со скидкой
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Nordic Oak остекление Magic Fog
Товар дня
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Nordic Oak Остекленная Царговая
4 140 4 452 ₽ -7%
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Основные фильтры:
Цвет
Тип двери
Размеры
Цена
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
На странице:
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-5.Д» Look Art глухая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-5.Д Экошпон Look Art Глухая Каркасно-щитовая
5 963 6 412 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Nordic Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Nordic Oak Остекленная Царговая
4 140 4 452 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Nordic Oak глухая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Nordic Oak Глухая Филенчатая
 
5 573 5 992 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-0" Grey Pro глухая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Grey Pro Глухая Каркасно-щитовая
3 620 3 892 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Look Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Look Art Остекленная Царговая
 
4 140 4 452 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» White Wood глухая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон White Wood Глухая Филенчатая
7 005 7 532 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White Глухая Каркасно-щитовая
5 963 6 412 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Milano Vero глухая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Milano Vero Глухая Филенчатая
 
4 271 4 592 ₽ -7%
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-2» Whitey (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Граффити-2 Эмаль Whitey Глухая Каркасно-щитовая
 
7 135 7 672 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-12" Super White глухая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Super White Глухая Каркасно-щитовая
 
5 963 6 412 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-21 Массив Под покраску Глухая Царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Slate Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Slate Art Остекленная Царговая
 
4 140 4 452 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Italiano Vero глухая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Italiano Vero Глухая Филенчатая
 
4 271 4 592 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-5.Д» Slate Art глухая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-5.Д Экошпон Slate Art Глухая Каркасно-щитовая
5 963 6 412 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Original Oak глухая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Original Oak Глухая Филенчатая
 
7 005 7 532 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Art глухая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Snow Art Глухая Каркасно-щитовая
 
3 620 3 892 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-22» остекление Сатинато белое
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-22 Массив Под покраску Остекленная Царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-9» Snow Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Snow Melinga Остекленная Каркасно-щитовая
4 922 5 292 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Пик 117.С14» Букле черное/Casablanca
Дверь входная Пик Букле черное/Casablanca
 
21 066 22 652 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Сити Kale» Букле черное/Nordic Oak
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Nordic Oak
 
25 233 27 132 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 4/П22» Almon 28/Wenge Veralinga BS
Доставим завтра
Дверь входная Porta Almon 28/Wenge Veralinga BS
29 558 31 783 ₽ -7%
Дверь входная City Smart PP Черный матовый, 10SM-161/Белый матовый 10SM-161
Доставим завтра
Дверь входная ДМ CITY SMART PP Чёрный матовый/Белый матовый
76 432 82 185 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 10/П50» Graphite Pro/Nordic Oak
Доставим завтра
Дверь входная Porta
29 340 32 600 ₽ -10%
Дверь входная Family Eco MM Графит букле/ Графит букле Steel Один замок
Доставим завтра
Дверь входная FAMILY ECO MM Графит букле/Графит букле
21 575 23 199 ₽ -7%
Дверь входная City Prime PP МДФ-1 /МДФ-1 Белый софт/Графит софт (Фурнитура чёрная)
Доставим завтра
Дверь входная City Prime PP Белый софт/Графит софт
51 909 55 816 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Сити Kale» Букле черное/Off-white
Доставим завтра
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Off-white
25 175 27 972 ₽ -10%