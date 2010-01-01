Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Акции
  3. Всё включено

Акция «Всё включено»: максимальный комфорт по выгодной цене!

Создайте идеальное пространство с минимальными затратами

Мечтаете о стильном интерьере? Мы знаем, как сделать ваш ремонт не только красивым, но и выгодным! Представляем эксклюзивную акцию «Всё включено», которая позволит вам сэкономить на комплектации межкомнатных дверей.

Что вы получаете?
При покупке трёх и более комплектов межкомнатных дверей с ручками вы получаете:

  • Петли в комплекте с каждой дверью
  • Защёлки  для всех дверных полотен
  • Профессиональную консультацию и ведение вашего заказа
  • Гарантию качества на все товары и услуги

Почему это выгодно?
Экономия до 30% на комплектующих для дверей. Мы ценим ваше время и деньги. Теперь вам не придётся отдельно подбирать и покупать фурнитуру — всё уже продумано за вас!

Как участвовать?

  1. Выберите три и более комплекта межкомнатных дверей с ручками
  2. Оформите заказ
  3. Получите все необходимые комплектующие в подарок

Не упустите возможность обустроить свой дом стильно и экономично! Акция действует ограниченное время.

Закажите прямо сейчас и создайте идеальное пространство для жизни с максимальной выгодой!

📞 Звоните, посещайте наши шоурумы или оставляйте заявку на сайте — наши специалисты помогут вам подобрать идеальный вариант для вашего интерьера.

 

 

Межкомнатные двери

3 382
Фильтры
очистить
Размеры
очистить
Высота, см
очистить
-
Ширина, см
очистить
-
Цвет
очистить
Показать всеСвернуть
Цветовая палитра
очистить
Показать всеСвернуть
Материал
очистить
Показать всеСвернуть
Тип двери
очистить
Система открывания
очистить
Бренд
очистить
Показать всеСвернуть
Стиль двери
очистить
Оттенки
очистить
Цена
очистить
-
Конструкция двери
очистить
Коллекция
очистить
Показать всеСвернуть
Кромка
очистить
Показать всеСвернуть
Декор
очистить
Показать всеСвернуть
Стекло
очистить
Показать всеСвернуть
Товары в наличии
Товары со скидкой
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Основные фильтры:
Цвет
Тип двери
Размеры
Цена
Все фильтры
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
Цвет
Показать всеСвернуть
Материал
Показать всеСвернуть
Тип двери
Бренд
Показать всеСвернуть
Цена
-
Дверь межкомнатная Браво-22.Л Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22.Л Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
3 578 3 975 ₽ -10%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
В наличии
966416
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 470
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
В наличии
255596
Дверь межкомнатная Браво-21.Л Экошпон Bianco melinga, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21.Л Экошпон Bianco melinga, глухая, царговая
3 578 3 975 ₽ -10%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
В наличии
966408
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, царговая
 
4 470
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
В наличии
255570
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-14 (Белый), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-14 (Белый), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
1 702 2 002 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
В наличии
833895
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-11 (ИталОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-11 (ИталОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
1 773 2 086 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
В наличии
228196
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
2 644 3 525 ₽ -25%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Экошпон
+1
В наличии
260445
Дверь межкомнатная Порта-1 Полипропилен Nardo Grey, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-1 Полипропилен Nardo Grey, глухая, царговая
6 267
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846309
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Whitey, глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Whitey, глухая, скиновая
 
7 320
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эмаль
В наличии
46530
Дверь межкомнатная Скинни-12 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка abs, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-12 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка abs, скиновая
 
4 770
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Винил
В наличии
48900
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 470
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
+4
В наличии
256552
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Полипропилен Alaska, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Полипропилен Alaska, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
9 275
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846184
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Snow Melinga, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Snow Melinga, глухая, царговая
 
4 470
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
В наличии
256542
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 470
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
В наличии
255094
Дверь межкомнатная Порта-1 Полипропилен Alaska, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-1 Полипропилен Alaska, глухая, царговая
6 267
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846305
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
1 773 2 086 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
В наличии
228205
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
2 644 3 525 ₽ -25%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Экошпон
+1
В наличии
268351
Дверь межкомнатная Скинни-20 Эмаль Whitey, глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-20 Эмаль Whitey, глухая, скиновая
 
5 856 7 320 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эмаль
В наличии
45575
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
9 275
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
Дверь межкомнатная Граффити-32 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-32 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
 
8 970
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эмаль
В наличии
604155
Дверь межкомнатная Браво-20 ПЭТ Cream Silk, глухая, декор cream silk, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-20 ПЭТ Cream Silk, глухая, декор cream silk, царговая
5 820
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
746903
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Whitey, глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Whitey, глухая, скиновая
 
7 320
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эмаль
В наличии
254006
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Wenge Melinga, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Wenge Melinga, глухая, царговая
 
4 470
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
В наличии
255074
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
5 070
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
+3
В наличии
255577
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, декор white silk, кромка abs, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, декор white silk, кромка abs, каркасно-щитовая
 
6 588 7 320 ₽ -10%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
746912
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 470
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
В наличии
256463
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, филенчатая
 
5 970
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Экошпон
+2
В наличии
478963
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
5 070
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
+1
В наличии
255582
Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Riviera Ice, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Riviera Ice, остекленная, magic fog, царговая
 
5 070
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
+3
В наличии
228878
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
8 663
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846172
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Whitey, глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Whitey, глухая, скиновая
 
7 320
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эмаль
В наличии
43310
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Original Oak, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Original Oak, глухая, царговая
 
5 070
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
+3
В наличии
230157
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен Alaska, глухая, декор black star, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен Alaska, глухая, декор black star, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
8 925
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846160
Дверь межкомнатная Браво-20 ПЭТ White Silk, глухая, декор white silk, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-20 ПЭТ White Silk, глухая, декор white silk, царговая
5 820
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
746916
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, декор black star, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, декор black star, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
8 925
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846164
Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 470
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
+3
В наличии
255587
Показать ещё