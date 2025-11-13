Каталог
Дверь межкомнатная S-25 Экошпон Белый матовый, глухая, царговая
3 900 7 800 -50%

Дверь межкомнатная S-25 Экошпон Белый матовый, глухая, царговая

ДП Zadoor-S S-25 Белый матовый 200*90
Чёрная пятница
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 642166
Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 900
7 800
-50%
Дверь межкомнатная S-25 Экошпон Белый матовый, глухая, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90
200x90доставка 13.11.2025
С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    ZADOOR
  • Коллекция:
    S
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    ZD0031090
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    ZADOOR
  • Коллекция:
    S
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    24
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена из массива сосны и МДФ
Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

