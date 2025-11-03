Каталог
  1. Главная
  2. Чёрная пятница
  3. ДП Zadoor-S S-26 Серый матовый, остекление Лакобель белый 190*60
Дверь межкомнатная S-26 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель белый, царговая
0,0
4 900 9 800 -50%

Дверь межкомнатная S-26 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель белый, царговая 190x60

Этот товар смотрят 15 человек
tumb
ДП Zadoor-S S-26 Серый матовый, остекление Лакобель белый 190*60
Чёрная пятница
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 440696
Этот товар смотрят 11 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

За полотно
4 900
9 800
-50%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 900 ₽
Добор 1 163 ₽
Изменить
6 063
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003006 Добор "Т" ЭКО серый матовый МДФ 2070*150*10
ZD003006 ⋅ 1 163 ₽
 1 163
1 163
Показать ещё
Дверь межкомнатная S-26 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель белый, царговая 190x60
Размер полотна (ВхШ), см:
190x60
190x60доставка 03.11.2025
Как сделать замеры

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    190 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    S
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    ZD002015
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    190
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    S
  • Стиль:
    Современный, Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Серый матовый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Лакобель белый
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Пропускает свет:
    Да
  • Объём, м. куб.:
    0.04
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    МДФ
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

