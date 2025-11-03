Дверь межкомнатная S-26 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель белый, царговая
4 900 ₽ 9 800 ₽ -50%
Дверь межкомнатная S-26 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель белый, царговая 190x60
Арт. 440696
Комплектация:
|ZD003006
|
Добор "Т" ЭКО серый матовый МДФ 2070*150*10
ZD003006 ⋅ 1 163 ₽
|1 163 ₽
|
|1 163 ₽
Дверь межкомнатная S-26 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель белый, царговая 190x60
Размер полотна (ВхШ), см:
190x60 — доставка 03.11.2025
Информация о доставке:
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
О товаре
Размер (ВхШ), см:190 x 60
Тип:Межкомнатные двери
Толщина, мм:35
Страна происхождения:Россия
Бренд:Zadoor
Коллекция:S
Материал:Экошпон
Характеристики
Артикул:ZD002015
Тип:Межкомнатные двери
Высота, см:190
Ширина, см:60
Толщина, мм:35
Страна происхождения:Россия
Бренд:Zadoor
Коллекция:S
Стиль:Современный, Неоклассика
Тип двери:Остекленная
Система открывания:Классическая, Раздвижная
Конструкция двери:Царговая
Цвет:Серый матовый
Общий цвет:Серый
Стекло:Лакобель белый
Тип коробки:с уплотнителем
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
Поверхность:Гладкая, матовая
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26дБ)
Пропускает свет:Да
Объём, м. куб.:0.04
Гарантия (лет):1.6
Материал:МДФ
Дополнительно:
В наличии:1 товар
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Отделка
Полипропилен, Экошпон
