  Чёрная пятница
  Дверь ЭКО M5 Cappuccino Melinga 200*40
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, царговая
4,1
358 715 -50%

Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, царговая 200x40

4,1
Дверь ЭКО M5 Cappuccino Melinga 200*40
Арт. 17028
4,1
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 358 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 390 ₽ x 3 шт.
3 418
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
031-0198 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0198 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2281 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2281 ⋅ 390 ₽
 390
1 170
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, царговая 200x40
Размер полотна (ВхШ), см:
200x40
200x35
200x40доставка 03.11.2025
200x40доставка 03.11.2025
О товаре

  Размер (ВхШ), см:
    200 x 40
  Тип:
    Межкомнатные двери
  Толщина, мм:
    36
  Страна происхождения:
    Россия
  Бренд:
    Bravo
  Материал:
    Экошпон

Характеристики

  Артикул:
    005-0008
  Тип:
    Межкомнатные двери
  Высота, см:
    200
  Ширина, см:
    40
  Толщина, мм:
    36
  Страна происхождения:
    Россия
  Бренд:
    Bravo
  Стиль:
    Современный
  Тип двери:
    Глухая
  Конструкция двери:
    Царговая
  Цвет:
    Cappuccino Melinga
  Общий цвет:
    Бежевый
  Вес, кг:
    16
  Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  Гарантия (лет):
    1.6
  Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Дополнительно:

  В наличии:
    1 товар

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со сто
Особенности
Рамочные (царговые) двери изготовлены из высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стал

