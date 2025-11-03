Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, царговая
4,1
358 ₽ 715 ₽ -50%
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, царговая 200x40
4,1
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 17028
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, царговая 200x40
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 40
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Материал:Экошпон
Дополнительно:
-
В наличии:1 товар
Описание
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со сто
Особенности
Рамочные (царговые) двери изготовлены из высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стал
Характеристики
-
Артикул:005-0008
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:40
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Cappuccino Melinga
-
Общий цвет:Бежевый
-
Вес, кг:16
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
