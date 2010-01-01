Фурнитура для межкомнатных дверей

Фурнитура для межкомнатных дверей – это обязательный элемент, без которого они не способны нормально функционировать. Крепежи, петли, эргономичные ручки, увеличивают срок службы дверного полотна и рамы, создают особенный, привлекательный дизайн, обеспечивают комфорт для людей. В интернет-магазине «Мебель169.ru» собрана коллекция из лучших изделий российских и зарубежных брендов. Вы можете выбрать фурнитуру, идеально подходящую по своим качествам и внешнему виду к вашим межкомнатным дверям.

Значение фурнитуры

Комплектующие для межкомнатных дверей выполняют сразу несколько функций.

Практические: удобное открывание и закрывание; ровный, бесшумный ход; автоматическое закрывание с помощью доводчика. Самое качественное, элитное дверное полотно быстро придет в негодность, если его повесить на кривые, дешевые петли. Заедающий замок и отваливающаяся дверная ручка также не прибавляют хорошего настроения.

Обеспечение безопасности: надежные, крепкие петли и дверные замки предотвращают проникновение внутрь сторонних лиц, если речь идет, например, о гостиницах или офисных центрах; позволяют членам семьи уединиться при необходимости.

Эстетические: выполненные в авторском дизайне комплектующие потрясающе смотрятся на фоне дверного полотна и стен. Служат оригинальным украшением интерьера, атмосферным акцентом.

На что обратить внимание при покупке фурнитуры?

Как правильно выбрать фурнитуру для межкомнатных дверей?

Врезные съемные дверные петли удобны, если потребуется снять полотно без полного демонтажа, выдерживают большой груз. Бывают правые и левые, поэтому важно их не перепутать.

Универсальные петли открываются в любую сторону, они долговечны и максимально грузоподъемны. Но снять с них дверь не получится, необходимо выкручивать крепежи.

Накладные просты в монтаже. Но у них ограниченная грузоподъемность, всего 25-30 кг.

Дверные ручки бывают нажимные, в виде буквы «Г», и поворотные круглые (кнобы), с защелкой. Первый вариант более практичен – их можно открыть локтем, тыльной стороной руки.

Выбирая дверные ручки в нашем магазине, обратите внимание на их материал. Металлические более долговечны, из стекла – эффектны, но не для каждого интерьерного стиля. Часть замков снабжена фиксаторами, что удобно для ванных комнат, туалетов, спален, детских.