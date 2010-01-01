Фурнитура для межкомнатных дверей
Фурнитура для межкомнатных дверей – это обязательный элемент, без которого они не способны нормально функционировать. Крепежи, петли, эргономичные ручки, увеличивают срок службы дверного полотна и рамы, создают особенный, привлекательный дизайн, обеспечивают комфорт для людей. В интернет-магазине «Мебель169.ru» собрана коллекция из лучших изделий российских и зарубежных брендов. Вы можете выбрать фурнитуру, идеально подходящую по своим качествам и внешнему виду к вашим межкомнатным дверям.
Значение фурнитуры
Комплектующие для межкомнатных дверей выполняют сразу несколько функций.
- Практические: удобное открывание и закрывание; ровный, бесшумный ход; автоматическое закрывание с помощью доводчика. Самое качественное, элитное дверное полотно быстро придет в негодность, если его повесить на кривые, дешевые петли. Заедающий замок и отваливающаяся дверная ручка также не прибавляют хорошего настроения.
- Обеспечение безопасности: надежные, крепкие петли и дверные замки предотвращают проникновение внутрь сторонних лиц, если речь идет, например, о гостиницах или офисных центрах; позволяют членам семьи уединиться при необходимости.
- Эстетические: выполненные в авторском дизайне комплектующие потрясающе смотрятся на фоне дверного полотна и стен. Служат оригинальным украшением интерьера, атмосферным акцентом.
На что обратить внимание при покупке фурнитуры?
Как правильно выбрать фурнитуру для межкомнатных дверей?
- Врезные съемные дверные петли удобны, если потребуется снять полотно без полного демонтажа, выдерживают большой груз. Бывают правые и левые, поэтому важно их не перепутать.
- Универсальные петли открываются в любую сторону, они долговечны и максимально грузоподъемны. Но снять с них дверь не получится, необходимо выкручивать крепежи.
- Накладные просты в монтаже. Но у них ограниченная грузоподъемность, всего 25-30 кг.
- Дверные ручки бывают нажимные, в виде буквы «Г», и поворотные круглые (кнобы), с защелкой. Первый вариант более практичен – их можно открыть локтем, тыльной стороной руки.
Выбирая дверные ручки в нашем магазине, обратите внимание на их материал. Металлические более долговечны, из стекла – эффектны, но не для каждого интерьерного стиля. Часть замков снабжена фиксаторами, что удобно для ванных комнат, туалетов, спален, детских.