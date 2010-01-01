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Фурнитура

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На странице:
Петля универсальная «4B» 100*70*2.5 PN МатНикель
Доставим завтра
Петля универсальная 4B 100*70*2.5
160
Петля врезная стальная Bravo RS-7-4BB 100*70*2,5 SC МатХром (универс.)
Доставим завтра
Петля врезная стальная Bravo RS-7-4BB
161
Защелка для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-1R» SC МатХром
Доставим завтра
Защелка Bravo P-1R
210
Ручка раздельная для межкомнатной двери «Bravo A-200» МатХром
Доставим завтра
Ручка Bravo A-200
 
1 050
Петля универсальная без врезки «200-2B» 100x2,5 PN МатНикель
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 100x2,5
145
Ручка раздельная для межкомнатной двери «Bravo A-200» МатЧерный
Доставим завтра
Ручка Bravo A-200
 
1 050
Петля врезная стальная "Bravo RS-7-4BB" SB МатЧерный (универс.)
Доставим завтра
Петля врезная стальная Bravo RS-7-4BB
161
Защелка для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-1R» C Хром
Доставим завтра
Защелка Bravo P-1R
210
Петля врезная стальная Bravo RS-7-4BB 100*70*2,5 C Хром (универс.)
Доставим завтра
Петля врезная стальная Bravo RS-7-4BB
161
Защелка для межкомнатной двери магнитная «Bravo M-3-WC» SC МатХром
Доставим завтра
Защелка Bravo M-3-WC
770
Дверной фиксатор «Bravo A/Z-2WC» МатХром
Доставим завтра
Фиксатор Bravo A/Z-2WC
672
Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" МатХром
Доставим завтра
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5
 
119
Дверной фиксатор «Bravo A/Z-2WC» SB МатЧерный
Доставим завтра
Фиксатор Bravo A/Z-2WC
672
Защелка для межкомнатной двери магнитная «Bravo M-1» SC МатХром
Доставим завтра
Защелка магнитная Bravo M-1
434
Защелка для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-1R» SB МатЧерный
Доставим завтра
Защелка Bravo P-1R
210
Петля универсальная без врезки «200-2B» 100x2,5 SC МатХром
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 100x2,5
145
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5 C Хром (универс.)
Доставим завтра
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5
 
119
Защелка для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-3-WC» МатХром
Доставим завтра
Защелка пластиковый язычок Bravo P-3-WC
 
630
Дверной фиксатор «Bravo A/Z-2WC» Хром
Доставим завтра
Фиксатор Bravo A/Z-2WC
672
Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" SB МатЧерный (универс.)
Доставим завтра
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB
119
Ручка раздельная для межкомнатной двери «Bravo A-200» Хром
Доставим завтра
Ручка Bravo A-200
 
1 050
Защелка для межкомнатной двери магнитная «Bravo M-3-WC» Хром
Доставим завтра
Защелка магнитная Bravo M-3-WC
770
Защелка для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-2R-WC» SC МатХром
Доставим завтра
Защелка Bravo P-2R-WC
350
Защелка врезная «PLASTIC P12-45-25» SN МатНикель
Доставим завтра
Защелка врезная PLASTIC P12-45-25
344
Защелка пластиковый язычок Bravo P-3-WC SB МатЧерный
Доставим завтра
Защелка пластиковый язычок Bravo P-3-WC
630
Защелка пластиковый язычок Bravo P-3-WC C Хром
Доставим завтра
Защелка пластиковый язычок Bravo P-3-WC
630
Защелка для межкомнатной двери магнитная «Bravo M-1» Хром
Доставим завтра
Защелка магнитная Bravo M-1
434
Ролики для складных дверей Bravo W-101
Доставим завтра
Ролики для складных дверей Bravo W-101
1 470
Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK6 QR SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 QR
 
637
Фиксатор на квадратной розетке «Vantage BK02D» МатНикель
Доставим завтра
Фиксатор Vantage BK02
506
Защелка для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-2R-WC» C Хром
Доставим завтра
Защелка Bravo P-2R-WC
350
Петля универсальная без врезки «200-2B» 100x2,5 Черный
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 100x2,5
145
Петля универсальная без врезки «200-2B» 100x2,5 CP Хром
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 100x2,5
145
Цилиндр ключ/ключ «Bravo AРF-60-30/30» SC МатХром
Доставим завтра
Цилиндр ключ/фиксатор Bravo AРF 3 кл.
588
Шпингалет торцевой для межкомнатной двери «Bravo R-160» МатХром
Доставим завтра
Шпингалет торцевой Bravo R-160
210
Замок для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-3-CL» МатХром
Распродажа
Замок пластиковый язычок Bravo P-3-CL
 
630
Фиксатор на круглой розетке «Vantage BKD» МатНикель
Доставим завтра
Фиксатор Vantage BK
410
Защелка для межкомнатной двери магнитная «Bravo M-3-WC» SB МатЧерный
Хит
Защелка магнитная Bravo M-3-WC
770
Ручка поворотная «BK6 JK SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 JK
 
489
Цилиндр ключ/ключ «Bravo AРF-60-30/30» C Хром
Доставим завтра
Цилиндр ключ/фиксатор Bravo AРF 3 кл.
588
Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK6 QL SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 QL
 
637
Шпингалет торцевой для межкомнатной двери «Bravo R-160» Хром
Доставим завтра
Шпингалет торцевой Bravo R-160
210
Петля врезная стальная Bravo RS-7-4BB 100*70*2,5 AB Бронза (универс.)
Доставим завтра
Петля врезная стальная Bravo RS-7-4BB
161
Защелка для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-2R-WC» SB МатЧерный
Доставим завтра
Защелка Bravo P-2R-WC
350
Защелка для межкомнатной двери магнитная «Bravo M-1» SB МатЧерный
Хит
Защелка магнитная Bravo M-1
420
Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" Бронза
Доставим завтра
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5
119
Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" МатЗолото
Доставим завтра
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5
 
119
Фиксатор на квадратной розетке «Vantage BK02L-2» МатХром
Доставим завтра
Фиксатор Vantage BK02-2
596
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Фурнитура для межкомнатных дверей

Фурнитура для межкомнатных дверей – это обязательный элемент, без которого они не способны нормально функционировать. Крепежи, петли, эргономичные ручки, увеличивают срок службы дверного полотна и рамы, создают особенный, привлекательный дизайн, обеспечивают комфорт для людей. В интернет-магазине «Мебель169.ru» собрана коллекция из лучших изделий российских и зарубежных брендов. Вы можете выбрать фурнитуру, идеально подходящую по своим качествам и внешнему виду к вашим межкомнатным дверям.

Значение фурнитуры

Комплектующие для межкомнатных дверей выполняют сразу несколько функций.

  • Практические: удобное открывание и закрывание; ровный, бесшумный ход; автоматическое закрывание с помощью доводчика. Самое качественное, элитное дверное полотно быстро придет в негодность, если его повесить на кривые, дешевые петли. Заедающий замок и отваливающаяся дверная ручка также не прибавляют хорошего настроения.
  • Обеспечение безопасности: надежные, крепкие петли и дверные замки предотвращают проникновение внутрь сторонних лиц, если речь идет, например, о гостиницах или офисных центрах; позволяют членам семьи уединиться при необходимости.
  • Эстетические: выполненные в авторском дизайне комплектующие потрясающе смотрятся на фоне дверного полотна и стен. Служат оригинальным украшением интерьера, атмосферным акцентом.

На что обратить внимание при покупке фурнитуры?

Как правильно выбрать фурнитуру для межкомнатных дверей?

  • Врезные съемные дверные петли удобны, если потребуется снять полотно без полного демонтажа, выдерживают большой груз. Бывают правые и левые, поэтому важно их не перепутать.
  • Универсальные петли открываются в любую сторону, они долговечны и максимально грузоподъемны. Но снять с них дверь не получится, необходимо выкручивать крепежи.
  • Накладные просты в монтаже. Но у них ограниченная грузоподъемность, всего 25-30 кг.
  • Дверные ручки бывают нажимные, в виде буквы «Г», и поворотные круглые (кнобы), с защелкой. Первый вариант более практичен – их можно открыть локтем, тыльной стороной руки.

Выбирая дверные ручки в нашем магазине, обратите внимание на их материал. Металлические более долговечны, из стекла – эффектны, но не для каждого интерьерного стиля. Часть замков снабжена фиксаторами, что удобно для ванных комнат, туалетов, спален, детских.