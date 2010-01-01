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  6. Замок с пластиковым язычком Bravo P-3-CL C Хром (пром.)
Замок для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-3-CL» С Хром (пром.)
0,0
473 630 -25%

Замок для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-3-CL» С Хром (пром.)

Этот товар смотрят 15 человек
tumb 1 - Замок с пластиковым язычком Bravo P-3-CL C Хром (пром.)
Замок с пластиковым язычком Bravo P-3-CL C Хром (пром.)
Арт. 205022
Этот товар смотрят 19 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
473
630
-25%
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Замок для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-3-CL» С Хром (пром.)
Цвет: Хром
Замок с пластиковым язычком Bravo P-3-CL C Хром (пром.)
Замок с пластиковым язычком Bravo P-3-CL SC МатХром (пром.)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    045-0095
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Материал:
    Сталь
  • Стиль:
    Классика
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
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Описание

Цилиндровый врезной универсальный замок из стали с язычком из ударопрочного пластика предназначен для установки на межкомнатные двери с запиранием на ключ (ключ/фиксатор).
Замок, запорная планка, заглушка, крепеж.

Характеристики

  • Артикул:
    045-0095
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Материал:
    Сталь
  • Стиль:
    Классика
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей

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