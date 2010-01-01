Межкомнатные двери «Браво» от производителя

Размышляете, где можно купить качественные двери для квартиры, офиса, частного дома по выгодной стоимости? Добро пожаловать в наш магазин в Москве! В нашем каталоге более 450 изысканных, стильных моделей межкомнатных дверей от бренда «Браво». Работая напрямую с производителем, мы предлагаем низкие цены и отвечаем за высокое качество продукции.

Ассортимент дверей Браво в нашем магазине

Более 15 лет компания «Bravo» снабжает российский рынок межкомнатными дверями. Производитель использует качественные натуральные и искусственные материалы, надежную и долговечную фурнитуру. Регулярно предлагает новые коллекции дверей Браво.

В нашей коллекции представлены двери браво разных типов:

из массива ольхи, стекла, МДФ;

двери Bravo с покрытием из натурального дубового шпона и эко-шпона;

окрашенные эмалью в различные оттенки;

глухие, со сплошным и частичным застеклением, фигурными вставками;

с прозрачным, рифленым, матовым и узорчатым стеклом;

филенчатые, царговые.

Двери Bravo выпускаются в разных ценовых категориях. Можно выбрать недорогие сплошные модели от 1500 рублей. Или предпочесть великолепные полотна из натуральной древесины в классическом стиле. Интересна продукция от фабрики «Браво» из стекла с рисунками, фактурными узорами.

Как выбрать двери Bravo

В каталоге нашего магазина есть межкомнатные двери Браво на любой вкус и для любых интерьеров. Чтобы не ошибиться с покупкой, стоит обратить внимание на несколько важных параметров.

Размер дверей Браво должен соответствовать высоте и ширине дверного проема. Допустимо наличие незначительного пространства между стеной и коробкой шириной в 5-10 мм.

Материал полотна должен гармонично сочетаться с общей обстановкой в доме, соответствовать вкусам и предпочтениям владельцев, не создавать трудностей в процессе уборки. Необходимо учитывать интенсивность и место эксплуатации, наличие в доме малышей, домашних животных.

Функциональность моделей «Bravo». Необходимо понимать, что разные материалы имеют разные характеристики теплопроводности и звукопоглощения, прочности. Самыми основательными в этом отношении являются изделия из массива. За ними идут глухие полотна из МДФ. Стекло снижает звуко- и теплоизоляцию. Если данные свойства важны, то общая площадь стеклянных вставок не должна превышать 20%.

Распашные модели плотнее прилегают к косяку, обеспечивают защиту от шума и сквозняков. Раздвижные конструкции экономят место в комнате или коридоре, но они не обеспечивают хорошую изоляцию.

У нас можно выбрать и купить межкомнатные двери Браво с доставкой по Москве и области, профессиональной установкой. Опытные мастера доставят выбранные модели в полной сохранности, произведут монтаж с гарантией качества сроком на 1,5 года.