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  5. ДП ЭКО Браво-0 Nordic Oak 200*80
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
5 370

Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая

Этот товар смотрят 6 человек
tumb 1 - ДП ЭКО Браво-0 Nordic Oak 200*80
tumb 2 - ДП ЭКО Браво-0 Nordic Oak 200*80
ДП ЭКО Браво-0 Nordic Oak 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 245793
Этот товар смотрят 18 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 370
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 370 ₽
Коробка 810 ₽ x 3 шт.
Наличник 495 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 275
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
895 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1134 Коробка "Т" ЭКО Nordic Oak МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1134 ⋅ 810 ₽
 810
2 430
031-1135 Наличник "Т" ЭКО Nordic Oak МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1135 ⋅ 495 ₽
 495
2 475
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Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Nordic Oak
ДП ЭКО Браво-0 Brown Dreamline 200*80 ДП ЭКО Браво-0 White Dreamline 200*80 ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 200*80 ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*80
+11

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Nordic Oak
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    15.6
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    MDF, жесткий сотовый наполнитель.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Nordic Oak
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    15.6
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    MDF, жесткий сотовый наполнитель.
Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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