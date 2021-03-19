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  5. ДП ЭКО Браво-22 Chalet Provence Black Star 200*80
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Chalet Provence, остекленная, black star, царговая
4,6
4 452

Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Chalet Provence, остекленная, black star, царговая 200x80

4,6
Этот товар смотрят 9 человек
tumb 1 - ДП ЭКО Браво-22 Chalet Provence Black Star 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Chalet Provence Black Star 200*80
Новинка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228863
Этот товар смотрят 9 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
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Установим двери с фурнитурой
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Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 452
742 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Chalet Provence, остекленная, black star, царговая 200x80
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x60
200x70доставка 24.03.2025
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Chalet Provence
ДП ЭКО Браво-22 Snow Art Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Look Art Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Riviera Ice Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Black Star 200*80
+11

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

9
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
А Агата
22 октября 2021
4
Достоинства
стильные, крепкие, удобные
Недостатки
Нет
Комментарий
Купили данную дверь на дачу. Установили быстро Особых проблем в установке не возникло. Правда слегка заедает язычок в замке при открывании. Думаю со временем разработается. В остальном очень понравилась. Очень красивая. Замки работают исправно.
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В
В Владимир
05 октября 2021
5
Комментарий
Приобрели данную дверь. Цена оправдана на все 100%. Издалека выглядит как настоящая - что от нее и требовалось. Один сезон прослужила верой и правдой.
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К
К Катерина
19 марта 2021
4
Достоинства
Удобство, легкость в уходе
Недостатки
Нет
Комментарий
Просто, качественно, недорого. Утеплитель есть, дверь прочная, тяжелая. Один замок, но он работает. Шумоизоляция есть, хорошая, нет продува. Довольны, нравится все. Всегда покупаем двери только здесь и себе и друзьям реокмендуем.
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4.6 / 5 (На основе 9 оценок)
5 звезд
5
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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