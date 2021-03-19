Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Chalet Provence, остекленная, black star, царговая
4,6
4 452 ₽
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Chalet Provence, остекленная, black star, царговая 200x80
4,6
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Новинка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228863
Этот товар смотрят 9 человек
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Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Chalet Provence, остекленная, black star, царговая 200x80
Размер полотна (ВхШ), см:
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШ), см:200 x 80
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Тип:Межкомнатные двери
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Толщина, мм:36
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Страна происхождения:Россия
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Бренд:Bravo
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Коллекция:Bravo X
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Материал:Экошпон
Характеристики
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Артикул:153-0622
-
Тип:Межкомнатные двери
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Высота, см:200
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Ширина, см:80
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Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
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Система открывания:Классическая, Раздвижная
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Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Chalet Provence
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Общий цвет:Серый
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Стекло:Black Star
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Вес, кг:24
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Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
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Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
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Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).
Характеристики
-
Артикул:153-0622
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Chalet Provence
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Black Star
-
Вес, кг:24
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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