Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея).

Материал

Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Стекло

Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).