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Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Slate Art, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Slate Art, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 200x80

3,6 1 отзыв
Размер двери, см Как сделать замеры?
200×60 200×70
Цвет: Slate Art
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    153-0542 Скопировано
  • Материал:
    Экошпон
  • Конструкция двери:
    Царговая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    153-0542 Скопировано
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    Slate Art
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    25
  • Кромка:
    Нет
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

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  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (1)

Фотографии покупателей
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 1 отзыв
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68
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
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5.0 / 5
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