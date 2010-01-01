Дверь межкомнатная Браво-7 Винил Grey Pro, остекленная, magic fog, кромка обычная, каркасно-щитовая 200x80

Описание

Отделка

Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Стекло

Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.