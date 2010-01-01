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  5. ДП В Браво-7 Grey Pro Wired Glass 12,5 200*40
Дверь межкомнатная Браво-7 Винил Grey Pro Остекленная Каркасно-щитовая
0,0
5 852

Дверь межкомнатная Браво-7 Винил Grey Pro Остекленная Каркасно-щитовая 200x40

Этот товар смотрят 26 человек
ДП В Браво-7 Grey Pro Wired Glass 12,5 200*40
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 506883
Этот товар смотрят 17 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 852
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 852 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 842
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
976 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0072 Коробка "Т" В Grey Pro МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0072 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
147-0073 Наличник "Т" В Grey Pro МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0073 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная Браво-7 Винил Grey Pro Остекленная Каркасно-щитовая 200x40
Размер полотна, см:
200x40
200x40
200x60
200x70в наличии
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП В Браво-7 Grey Pro Magic Fog 200*40
ДП В Браво-7 Grey Pro Wired Glass 12,5 200*40
Цвет: Grey Pro
ДП В Браво-7 Grey Pro Wired Glass 12,5 200*40
ДП В Браво-7 Super White Wired Glass 12,5 200*40

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Wired Glass 12,5 — армированное стекло.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

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