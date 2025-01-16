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  5. ДП В Браво-9 Super White Magic Fog 200*80
Дверь межкомнатная Браво-9 Винил Super White, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
5 572

Дверь межкомнатная Браво-9 Винил Super White, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая 200x80

Этот товар смотрят 24 человека
ДП В Браво-9 Super White Magic Fog 200*80
Новинка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 506921
Этот товар смотрят 26 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 572
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 572 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 562
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
929 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0056 Коробка "Т" В Super White МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0056 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
147-0057 Наличник "Т" В Super White МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0057 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная Браво-9 Винил Super White, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая 200x80
Размер полотна, см:
200x80
200x40
200x60доставка 16.01.2025
200x70доставка 16.01.2025
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП В Браво-9 Super White Wired Glass 12,5 200*80
ДП В Браво-9 Super White Magic Fog 200*80
Цвет: Super White
ДП В Браво-9 Super White Magic Fog 200*80
ДП В Браво-9 Grey Pro Magic Fog 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
RAL 9003 - Сигнальный белый (англ. Signal white, нем. Signalweiß).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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