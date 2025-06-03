Притворная планка ПВХ Milano Vero МДФ 2000*30*8
0,0
360 ₽
Притворная планка ПВХ Milano Vero МДФ 2000*30*8
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Арт. 97512
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Притворная планка ПВХ Milano Vero МДФ 2000*30*8
Размер, см:
200x3x0,8 — доставка 03.06.2025
В наличии: 34 товара
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:200 x 3 x 0,8
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Материал:Винил
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Покрытие:Винил
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Цвет:Milano Vero
Характеристики
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Артикул:147-0050
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Длина, мм:2000
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Ширина, мм:30
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Толщина, мм:8
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Материал:Винил
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Покрытие:Винил
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Цвет:Milano Vero
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Тип погонажного изделия:Накладной
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Характеристики
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Артикул:147-0050
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Длина, мм:2000
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Ширина, мм:30
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Толщина, мм:8
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Материал:Винил
-
Покрытие:Винил
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Цвет:Milano Vero
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Тип погонажного изделия:Накладной
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