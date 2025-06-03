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  2. Притворная планка ПВХ Milano Vero МДФ 2000*30*8
Притворная планка ПВХ Milano Vero МДФ 2000*30*8
0,0
360

Притворная планка ПВХ Milano Vero МДФ 2000*30*8

Этот товар смотрят 10 человек
tumb 1 - Притворная планка ПВХ Milano Vero МДФ 2000*30*8
Притворная планка ПВХ Milano Vero МДФ 2000*30*8
Арт. 97512
Этот товар смотрят 13 человек

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
360
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Притворная планка ПВХ Milano Vero МДФ 2000*30*8
Размер, см:
200x3x0,8
200x3x0,8доставка 03.06.2025
Как сделать замеры
В наличии: 34 товара
Цвет:
Притворная планка ПВХ Italiano Vero МДФ 2000*30*8 Притворная планка ПВХ П-17 (ИталОрех) МДФ 2000*30*8 Притворная планка ПВХ П-23 (Белый) МДФ 2000*30*8 Притворная планка ПВХ Dark Barnwood МДФ 2000*30*8
Притворная планка ПВХ Milano Vero МДФ 2000*30*8
Притворная планка ПВХ Casablanca МДФ 2000*30*8 Притворная планка ПВХ П-32 (МиланОрех) МДФ 2000*30*8

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШхТ), см:
    200 x 3 x 0,8
  • Материал:
    Винил
  • Покрытие:
    Винил
  • Цвет:
    Milano Vero

Характеристики

  • Артикул:
    147-0050
  • Длина, мм:
    2000
  • Ширина, мм:
    30
  • Толщина, мм:
    8
  • Материал:
    Винил
  • Покрытие:
    Винил
  • Цвет:
    Milano Vero
  • Тип погонажного изделия:
    Накладной
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Характеристики

  • Артикул:
    147-0050
  • Длина, мм:
    2000
  • Ширина, мм:
    30
  • Толщина, мм:
    8
  • Материал:
    Винил
  • Покрытие:
    Винил
  • Цвет:
    Milano Vero
  • Тип погонажного изделия:
    Накладной

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