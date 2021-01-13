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  2. ДП CPL M21 Luna 200*90
M21 Luna
4,6
Товар раскупили

Дверь межкомнатная «M21» Luna (CPL) глухая

4,6
Этот товар смотрят 8 человек
ДП CPL M21 Luna 200*90
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223673
Этот товар смотрят 5 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

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Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная «M21» Luna (CPL) глухая
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL

Характеристики

  • Артикул:
    013-0362
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.073
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот и ДСП, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
CPL Luna — многослойный композитный материал c защитным слоем Overlay, лишен известных недостатков эмали, а по тактильным ощущениям превосходит ее, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. EU.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Мягкое закрывание обеспечивает пенополиуретановый уплотнитель Q-Lon от немецкой компании Schlegel.

Характеристики

  • Артикул:
    013-0362
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.073

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
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  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
13 января 2021
4
Комментарий
Очень довольны заказанными у вас дверями)) Двери с художественным стеклом, смотрятся супер и очень качественно сделаны. Отдельная благодарность за быструю доставку, что не заставили нас долго ждать и быструю установку дверей. Рабочие поставили двери за пол дня, работали быстро, слаженно. Теперь планируем делать ремонт в загородном доме, тоже будем менять все двери, уже выбрали у вас двери. Со дня на день ждем доставку))
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Л
03 декабря 2020
4
Достоинства
дизайн, качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Двери заказывали в загородный дом. Обязательным условием был материал - натуральный массив сосны. Были очень удивлены, что за такие деньги можно взять не только натуральные но и очень красивые и качественные двери. Большое спасибо сотрудникам магазина, все сделано очень профессионально, быстро. Все очень вежливые,добрые и отзывчивые
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Е
18 августа 2020
5
Комментарий
Очень довольны, что обратились в Ваш магазин. Менеджер очень отзывчивый и приятный, ко всем нашим просьбам очень внимательно подходил. Время доставки было чётко обговорено и никаких накладок не случилось. Установщик все сделал очень аккуратно. Всем работникам этого магазина большое спасибо!
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4.6 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Межкомнатные двери слоновой кости цвета

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15 803
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