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  2. ДП CPL NC33 Luna Magic Fog 200*70
NC33 Luna
4,6
Товар раскупили

Дверь межкомнатная «NC33» Luna (CPL) остекление Magic Fog

4,6
Этот товар смотрят 17 человек
ДП CPL NC33 Luna Magic Fog 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223711
Этот товар смотрят 27 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

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Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная «NC33» Luna (CPL) остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.056
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот и ДСП, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
CPL Luna — многослойный композитный материал c защитным слоем Overlay, лишен известных недостатков эмали, а по тактильным ощущениям превосходит ее, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. EU.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Мягкое закрывание обеспечивает пенополиуретановый уплотнитель Q-Lon от немецкой компании Schlegel.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.056

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
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  • Сначала с низкой оценкой
Э
02 января 2021
5
Комментарий
Межкомнатные двери очень хорошего качества, изготовлены из натуральных материалов.
Вам помог этот отзыв?
С
09 ноября 2020
5
Достоинства
Цена ,цвет, покрытие высокой прочности.
Недостатки
Не увидела
Комментарий
Межкомнатные двери с обычным полотном, но состёклами. Ничего, что это стёкла, они матовые, через них вообще кроме света ничего не видно. Покупкой довольны
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К
25 августа 2020
5
Достоинства
дизайн, качество, влагостойкая
Недостатки
Нет
Комментарий
Могу точно сказать, что заказывать здесь очень выгодно. Особенно если сложить все плюшки. Двери сами очень качественные, нас все понравилось.. Двери выглядят очень красиво и современно. Доставили двери быстро, здесь всё работает четко и оперативно! Через два дня приехал установщик двери установил быстро и качественно, третий месяц пользуемся нареканий нет!
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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