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  2. ДП CPL NC33 Luna Magic Fog 200*90
NC33 Luna
4,6
Товар раскупили

Дверь межкомнатная «NC33» Luna (CPL) остекление Magic Fog

4,6
Этот товар смотрят 21 человек
ДП CPL NC33 Luna Magic Fog 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223713
Этот товар смотрят 18 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

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Установим двери с фурнитурой
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Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная «NC33» Luna (CPL) остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.073
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот и ДСП, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
CPL Luna — многослойный композитный материал c защитным слоем Overlay, лишен известных недостатков эмали, а по тактильным ощущениям превосходит ее, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. EU.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Мягкое закрывание обеспечивает пенополиуретановый уплотнитель Q-Lon от немецкой компании Schlegel.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.073

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
04 декабря 2020
4
Комментарий
Приобрели две межкомнатные двери белого цвета. И сразу договорились о доставке и об установке. Были сложности с сервисной службой, бывало не могли дозвониться. В назначенный день приехал работник, установил нам двери. Работу сделал аккуратно, без косяков и проблем.
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О
14 октября 2020
4
Достоинства
Точно повторяет структуру натурального дерева, долговечное покрытие с повышенной износостойкостью, невысокая стоимость, материал устойчив к царапинам
Недостатки
Нет
Комментарий
После приобретения квартиры первым делом задумались, конечно, о дверях. Очень хотелось найти компанию, в которой можно будет приобрести межкомнатные двери, а также, сразу оформить установку. Ваша компания подошла по всем параметрам . Работой довольны, а дверями тем более, они идеально подошли по стилю нашей квартиры
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Н
05 марта 2020
5
Комментарий
У нас дома маленький ребёнок , поэтому двери хотели бесшумные и с хорошей звукоизоляцией . Менеджер нас проконсультировал и посоветовал несколько моделей из которых мы уже и выбрали эту . Двери действительно справляются с заявленными функциями . Спасибо менеджеру за подсказку и фирме за качественную продукцию.
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4.6 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Межкомнатные двери слоновой кости цвета

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А3 Жемчужно-перламутровый
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А3 Жемчужно-перламутровый
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