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  2. ДП CPL P10 Luna 200*80
Р10 Luna
4,6
Товар раскупили

Дверь межкомнатная «Р10» Luna (CPL) глухая

4,6
Этот товар смотрят 5 человек
ДП CPL P10 Luna 200*80
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223687
Этот товар смотрят 5 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

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Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная «Р10» Luna (CPL) глухая
Размер полотна, см:
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL

Характеристики

  • Артикул:
    013-0373
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Вес, кг:
    25
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот и ДСП, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
CPL Luna — многослойный композитный материал c защитным слоем Overlay, лишен известных недостатков эмали, а по тактильным ощущениям превосходит ее, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. EU.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Мягкое закрывание обеспечивает пенополиуретановый уплотнитель Q-Lon от немецкой компании Schlegel.

Характеристики

  • Артикул:
    013-0373
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Вес, кг:
    25
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064

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Отзывы и вопросы о товаре

15
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Т
10 марта 2021
5
Достоинства
Доставка, мастера, качество
Недостатки
Нет
Комментарий
Здравствуйте! Мы устроили ремонт в квартире, захотелось поменять еще и некоторые двери. Все нужны были разные, и по размеру и по внешнему виду. Обговорили всё с консультантами, сделали заказ. Две двери пришли, а третью наверное забыли, ну что поделать, позвонила, всё решила, они извинились, прислали в короткие сроки. После установки квартира преобразилась! Просто загляденье) спасибо
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Е
07 января 2021
4
Комментарий
Начнём с хорошего. Уважаю людей, которые добросовестно относятся к своей работе и к своим обязанностям. Консультация на высшем уровне, всё как полагается. Вроде уже и с цветом и с размером определились (приезжали замерщики). Оформили доставку и к нам приехала дверь с браком, на двери снизу два небольших пузырька. Вернули обратно и поменяли на точно такую же, просто потратили чуть больше времени, чем рассчитывали. Дверь до сих пор стоит, не ломается, не вздувается, всё хорошо!
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Л
18 декабря 2020
4
Достоинства
Очень стильные, удобные и красивые двери
Недостатки
Нет
Комментарий
Заказала мебель в « Мебель 169» первый раз, но довольная, как слон. Со сложностями, описанными предыдущими пользователями, не сталкивалась. Вероятно, это был редкие частные случаи. Высокое качество исполнения, современный стильный дизайн, слаженная работа сборщиков, чистота после завершения монтажа. Это двери для тех, кому нужна изюминка, индивидуальность, очень современный дизайн и натуральные материалы. Спасибо
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4.6 / 5 (На основе 15 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Межкомнатные двери слоновой кости цвета

Дверь межкомнатная "А3" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель черный
А3 Жемчужно-перламутровый
15 920
Дверь межкомнатная "А3" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель белый
А3 Жемчужно-перламутровый
15 920
Дверь межкомнатная "Elen" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Elen Жемчужно-перламутровый
12 433
Дверь межкомнатная "Diagonale" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Diagonale Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Eleganza" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Eleganza Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Rombo" Жемчужно-перламутровая глухая
Rombo Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Realta" Жемчужно-перламутровая глухая
Realta Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Quadratto" Жемчужно-перламутровая глухая
Quadratto Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Galera" Жемчужно-перламутровая глухая
Galera Жемчужно-перламутровый
14 635
Дверь межкомнатная "Chaos" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Chaos Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Contorno" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Contorno Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Groove" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель черный
Groove Жемчужно-перламутровый
15 803
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