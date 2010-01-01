Межкомнатные двери ФлексЭмаль41 товар
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50 B ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
8 663 ₽ 10 829 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971663
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50.11 B ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
9 188 ₽ 11 485 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946017
7 193 ₽ 8 991 ₽ -20%
Размер:
200x80
10 850 ₽ 13 563 ₽ -20%
Размер:
200x80
В наличии
971479
Дверь межкомнатная Порта ПТА-15 B ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
10 150 ₽ 12 688 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971617
9 538 ₽ 11 923 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971463
8 252 ₽ 10 315 ₽ -20%
Размер:
200x80
В наличии
946340
11 725 ₽ 14 656 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
11 375 ₽ 14 219 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
10 675 ₽ 13 344 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
10 850 ₽ 13 563 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971475
8 252 ₽ 10 315 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946336
10 500 ₽ 13 125 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
FlexEmal(PET)
В наличии
946269
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Cream в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
9 800 ₽ 12 250 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971853
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 925 ₽ 11 156 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971905
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50.11 B ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
9 188 ₽ 11 485 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
9 538 ₽ 11 923 ₽ -20%
Размер:
200x80
В наличии
971877
8 252 ₽ 10 315 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971467
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
9 800 ₽ 12 250 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971861
5 600 ₽ 7 000 ₽ -20%
Размер:
200x70
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50 B ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
8 663 ₽ 10 829 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946009
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50 B ПЭТ, Shellac Cream в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
8 663 ₽ 10 829 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971659
9 538 ₽ 11 923 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971457
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
9 800 ₽ 12 250 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971865
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
10 150 ₽ 12 688 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971885
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB ПЭТ, Shellac Cream в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
9 538 ₽ 11 923 ₽ -20%
Размер:
200x80
В наличии
971869
9 188 ₽ 11 485 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971451
Дверь межкомнатная Порта ПТА-4 B ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
10 150 ₽ 12 688 ₽ -20%
Размер:
200x80
В наличии
971651
11 375 ₽ 14 219 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946301
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
10 150 ₽ 12 688 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
9 188 ₽ 11 485 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50 B ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
8 663 ₽ 10 829 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50.11 B ПЭТ, Shellac Cream в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
9 188 ₽ 11 485 ₽ -20%
Размер:
200x70
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
10 500 ₽ 13 125 ₽ -20%
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта ПТА-51 B ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
9 538 ₽ 11 923 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
