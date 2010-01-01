Межкомнатные двери флекс эмаль серии Porta Z24 товара
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50 B ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
8 663 ₽ 10 829 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971663
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50.11 B ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
9 188 ₽ 11 485 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946017
Дверь межкомнатная Порта ПТА-15 B ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
10 150 ₽ 12 688 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971617
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
10 675 ₽ 13 344 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Cream в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
9 800 ₽ 12 250 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971853
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 925 ₽ 11 156 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971905
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50.11 B ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
9 188 ₽ 11 485 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
9 538 ₽ 11 923 ₽ -20%
Размер:
200x80
В наличии
971877
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
9 800 ₽ 12 250 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971861
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50 B ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
8 663 ₽ 10 829 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946009
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50 B ПЭТ, Shellac Cream в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
8 663 ₽ 10 829 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971659
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
9 800 ₽ 12 250 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971865
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
10 150 ₽ 12 688 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971885
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB ПЭТ, Shellac Cream в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
9 538 ₽ 11 923 ₽ -20%
Размер:
200x80
В наличии
971869
Дверь межкомнатная Порта ПТА-4 B ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
10 150 ₽ 12 688 ₽ -20%
Размер:
200x80
В наличии
971651
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
10 150 ₽ 12 688 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50 B ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
8 663 ₽ 10 829 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50.11 B ПЭТ, Shellac Cream в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
9 188 ₽ 11 485 ₽ -20%
Размер:
200x70
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Порта ПТА-51 B ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
9 538 ₽ 11 923 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 925 ₽ 11 156 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
9 800 ₽ 12 250 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Порта ПТА-51 B ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
9 538 ₽ 11 923 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Порта ПТА-51 B ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
9 538 ₽ 11 923 ₽ -20%
Размер:
200x70
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
Приезжайте в наши магазины
Кунцевская (магазин) Москва, Кутузовский проспект, д. 88 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Медведково (магазин) Москва, ул. Осташковская, д. 22, подъезд 6 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Новокосино (магазин) Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Бульвар Адмирала Ушакова (магазин) Москва, ул. Венёвская, д. 4 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Видеообзоры
Межкомнатная дверь 3Д Граф
Межкомнатная дверь Эмаль Скинни
Межкомнатная дверь Эмаль Фикс
Межкомнатная дверь Элит Шпон
Межкомнатная дверь Вуд Классик
Межкомнатная дверь Экошпон Классико
Межкомнатная дверь Шпон Стандарт
Межкомнатные двери Файн-Лайн