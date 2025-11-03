Дверь межкомнатная Concept-634 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая
2 530 ₽ 12 649 ₽ -80%
Дверь межкомнатная Concept-634 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая 200x80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 331774
Комплектация:
|FDT600003
Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Белоснежно матовый
FDT600003 ⋅ 630 ₽
|630 ₽
|1 890 ₽
|FDT600007
Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм Белоснежно матовый
FDT600007 ⋅ 1 200 ₽
|1 200 ₽
|3 600 ₽
Дверь межкомнатная Concept-634 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая 200x80
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80 — доставка 03.11.2025
О товаре
Размер (ВхШ), см:200 x 80
Тип:Межкомнатные двери
Толщина, мм:36
Страна происхождения:Россия
Бренд:Triadoors
Коллекция:Concept
Материал:ПВХ
Артикул:FD6340359
-
Тип:Межкомнатные двери
Высота, см:200
Ширина, см:80
Толщина, мм:36
Страна происхождения:Россия
Бренд:Triadoors
Коллекция:Concept
Стиль:Современный
Тип двери:Глухая
Система открывания:Раздвижная, Классическая
Конструкция двери:Царговая
Цвет:Белоснежно матовый
Общий цвет:Белый
Вес, кг:28
Тип коробки:С уплотнителем
Тип погонажных изделий:Телескопический
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
Поверхность:Гладкая, матовая
Возможность покраски:Нет
Для влажных помещений:Да
Наличие притвора:Нет
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
Степень влагостойкости:Высокая
Уровень шумоизоляции:Высокий ( 32дБ)
Фрезеровка под замок:Нет
Фрезеровка под петли:Нет
Износостойкость:Умеренное использование
Пропускает свет:Нет
Подходит под двухстворчатый проём:Да
Гарантия (лет):1.6
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
В наличии:2 товара
ПВХ
