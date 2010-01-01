Каталог
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Двери Ecoline
  4. Серия Concept
  5. Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ, Белоснежно матовый, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ, Белоснежно матовый, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ, Белоснежно матовый, глухая, каркасно-щитовая
12 259

Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ, Белоснежно матовый, глухая, каркасно-щитовая

Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ, Белоснежно матовый, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ, Белоснежно матовый, глухая, каркасно-щитовая
Арт. 296411
Фотографии покупателей

0 отзывов

За полотно
12 259
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 12 259 ₽
Наличник 820 ₽ x 5 шт.
Коробка 2 800 ₽ x 3 шт.
24 759
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT600021 Наличник Т "ПВХ"10х75x2440 мм, Белоснежно матовый
FDT600021 ⋅ 820 ₽
 820
4 100
FDT600112 Коробка "Т" ПВХ (с уплотнит.) без зарезки 40х80x2440 мм, Белоснежно матовый
FDT600112 ⋅ 2 800 ₽
 2 800
8 400
Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ, Белоснежно матовый, глухая, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
205x80
205x60
205x80
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Concept
  • Материал:
    ПВХ

Характеристики

  • Артикул:
    FD7012257
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    205
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Concept
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Белоснежно матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    24
  • Тип коробки:
    с уплотнителем, С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Описание

Отделка
ПВХ

