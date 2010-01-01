Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ, Белоснежно матовый, глухая, каркасно-щитовая
12 259 ₽
Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ, Белоснежно матовый, глухая, каркасно-щитовая
Арт. 296411
Комплектация:
|FDT600021
|
Наличник Т "ПВХ"10х75x2440 мм, Белоснежно матовый
FDT600021 ⋅ 820 ₽
|820 ₽
|
|4 100 ₽
|FDT600112
|
Коробка "Т" ПВХ (с уплотнит.) без зарезки 40х80x2440 мм, Белоснежно матовый
FDT600112 ⋅ 2 800 ₽
|2 800 ₽
|
|8 400 ₽
Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ, Белоснежно матовый, глухая, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
205x80
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:205 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Материал:ПВХ
Характеристики
-
Артикул:FD7012257
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:205
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Стиль:Модерн
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Белоснежно матовый
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:24
-
Тип коробки:с уплотнителем, С уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:Телескопический, компланарный
-
Кромка:Обычная
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26дБ)
-
Фрезеровка под замок:Да
-
Фрезеровка под петли:Да
-
Износостойкость:Умеренное использование
-
Пропускает свет:Нет
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Отделка
ПВХ
Отзывы и вопросы о товаре0