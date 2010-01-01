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  5. ДП Future-538 Дуб Винчестер трюфель, Стаинато белое 200*30
Дверь межкомнатная Future-538 ПВХ Дуб Винчестер трюфель Остекленная Царговая
0,0
3 592 7 183 -50%

Дверь межкомнатная Future-538 ПВХ Дуб Винчестер трюфель Остекленная Царговая

Этот товар смотрят 15 человек
ДП Future-538 Дуб Винчестер трюфель, Стаинато белое 200*30
Чёрная Пятница
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 445948
Этот товар смотрят 27 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 592
7 183
-50%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 592 ₽
Наличник 610 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 160 ₽ x 3 шт.
Изменить
10 122
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT0100003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Дуб винчестер трюфель
FDT0100003 ⋅ 610 ₽
 610
3 050
FDT0100007 Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм, Дуб винчестер трюфель
FDT0100007 ⋅ 1 160 ₽
 1 160
3 480
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Дверь межкомнатная Future-538 ПВХ Дуб Винчестер трюфель Остекленная Царговая
Размер полотна, см:
200x30
200x30в наличии
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 30
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Future

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
ПВХ
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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