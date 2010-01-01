Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Двери Ecoline
  4. Серия Future
  5. ДП "Future-651" Дуб патина золото Сатинато белое 200х70
Дверь межкомнатная Future-651 ПВХ Дуб патина золото, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
0,0
16 181

Дверь межкомнатная Future-651 ПВХ Дуб патина золото, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая

Этот товар смотрят 34 человека
tumb
tumb
ДП "Future-651" Дуб патина золото Сатинато белое 200х70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 390727
Этот товар смотрят 15 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
16 181
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 16 181 ₽
Наличник 610 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 160 ₽ x 3 шт.
Изменить
22 711
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
2 697 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT016003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Дуб патина золото
FDT016003 ⋅ 610 ₽
 610
3 050
FDT016007 Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм, Дуб патина золото
FDT016007 ⋅ 1 160 ₽
 1 160
3 480
Показать ещё
Дверь межкомнатная Future-651 ПВХ Дуб патина золото, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
200x70
Как сделать замеры
Цвет: Дуб патина золото
ДП "Future-651" Дуб Винчестер светлый Сатинато белое 200х70
ДП "Future-651" Дуб патина золото Сатинато белое 200х70
ДП "Future-651" Дуб Серена каменно-серый Сатинато белое 200х70 ДП "Future-651" Дуб Серена светло-серый Сатинато белое 200х70
+2

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Future
  • Материал:
    ПВХ

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Да
  • Объём, м. куб.:
    0.05
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • Образец:
    в 1 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
ПВХ

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Да
  • Объём, м. куб.:
    0.05
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Серия Future"

Дверь межкомнатная Future-651 ПВХ Дуб Серена каменно-серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Future-651 ПВХ Дуб Серена каменно-серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
16 181
Дверь межкомнатная Future-651 ПВХ Дуб Серена светло-серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Future-651 ПВХ Дуб Серена светло-серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
16 181
Дверь межкомнатная Future-651 ПВХ Дуб винчестер серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Future-651 ПВХ Дуб винчестер серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
12 946
Дверь межкомнатная Future-651 ПВХ Дуб Винчестер светлый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Future-651 ПВХ Дуб Винчестер светлый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
12 946
Дверь межкомнатная Future-651 ПВХ Дуб Винчестер трюфель, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Future-651 ПВХ Дуб Винчестер трюфель, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
12 946
Дверь межкомнатная Future-642 ПВХ Дуб Серена каменно-серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Future-642 ПВХ Дуб Серена каменно-серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
11 842
Дверь межкомнатная Future-642 ПВХ Дуб Серена светло-серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Future-642 ПВХ Дуб Серена светло-серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
11 842
Дверь межкомнатная Future-642 ПВХ Дуб патина серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Future-642 ПВХ Дуб патина серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
11 842
Дверь межкомнатная Future-642 ПВХ Дуб винчестер серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Future-642 ПВХ Дуб винчестер серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
9 474
Дверь межкомнатная Future-642 ПВХ Дуб Винчестер трюфель, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Future-642 ПВХ Дуб Винчестер трюфель, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
9 474
Дверь межкомнатная Future-703 ПВХ Дуб Винчестер светлый, глухая, декор лакобель белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Future-703 ПВХ Дуб Винчестер светлый, глухая, декор лакобель белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
19 221
Дверь межкомнатная Future-703 ПВХ Дуб Винчестер светлый, глухая, декор лакобель белый, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Future-703 ПВХ Дуб Винчестер светлый, глухая, декор лакобель белый, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
22 955

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль Grace, остекленная, magic fog, кромка нет, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль Grace, остекленная, magic fog, кромка нет, скиновая
12 570
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Grace, глухая, кромка нет, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Grace, глухая, кромка нет, скиновая
7 320
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
9 570
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Grace, глухая, кромка нет, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Grace, глухая, кромка нет, скиновая
 
7 320
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Grace, глухая, кромка нет, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Grace, глухая, кромка нет, скиновая
7 320
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
9 570
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
6 270
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Look Art, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Look Art, глухая, кромка нет, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
4 452
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Slate Art, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Slate Art, глухая, кромка нет, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
3 915 5 220 ₽ -25%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть