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  5. ДП ЭКО Браво-9 Snow Melinga Magic Fog 200*80
Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
6 870

Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая

Этот товар смотрят 11 человек
tumb 1 - ДП ЭКО Браво-9 Snow Melinga Magic Fog 200*80
tumb 2 - ДП ЭКО Браво-9 Snow Melinga Magic Fog 200*80
tumb 3 - ДП ЭКО Браво-9 Snow Melinga Magic Fog 200*80
tumb 4 - ДП ЭКО Браво-9 Snow Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-9 Snow Melinga Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 645109
Этот товар смотрят 24 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 870
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 870 ₽
Коробка 720 ₽ x 3 шт.
Наличник 450 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 280
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 145 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2324 Коробка "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-2324 ⋅ 720 ₽
 720
2 160
031-2325 Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 450 ₽
 450
2 250
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Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x40
200x60
200x70доставка 28.06.2025
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-9 Snow Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-9 Snow Melinga Wired Glass 12,5 200*80
Цвет: Snow Melinga
ДП ЭКО Браво-9 Wenge Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-9 Grey Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-9 Snow Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-9 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Snow Melinga
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    17.6
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Snow Melinga
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    17.6
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6

Отзывы и вопросы о товаре

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