Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
6 870 ₽
Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 645109
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|031-2324
|
Коробка "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-2324 ⋅ 720 ₽
|720 ₽
|
|2 160 ₽
|031-2325
|
Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 450 ₽
|450 ₽
|
|2 250 ₽
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Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo A
-
Материал:Экошпон
Характеристики
-
Артикул:153-1597
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo A
-
Стиль:Современный, Минимализм
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Snow Melinga
-
Общий цвет:Белый
-
Стекло:Magic Fog
-
Вес, кг:17.6
-
Кромка:ABS
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Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Характеристики
-
Артикул:153-1597
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo A
-
Стиль:Современный, Минимализм
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Snow Melinga
-
Общий цвет:Белый
-
Стекло:Magic Fog
-
Вес, кг:17.6
-
Кромка:ABS
-
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
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