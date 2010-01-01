Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Экошпон
  4. Bravo S
  5. ДП ЭКО Браво-0 Grey Melinga 200*70
Браво-0 Grey Melinga
0,0
3 472

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Melinga глухая

Этот товар смотрят 8 человек
ДП ЭКО Браво-0 Grey Melinga 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256386
Этот товар смотрят 15 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 472
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 472 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 112
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
579 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2315 Коробка "Т" ЭКО Grey Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-2315 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2316 Наличник "Т" ЭКО Grey Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2316 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
Показать ещё
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Melinga глухая
Размер полотна, см:
200x70
190x55
190x60в наличии
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Grey Melinga
ДП ЭКО Браво-0 Original Oak 200*70 ДП ЭКО Браво-0 Stormy Wood 200*70 ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 200*70
ДП ЭКО Браво-0 Grey Melinga 200*70
+9

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Популярные подборки

Межкомнатные двери в Мытищах Межкомнатные двери цвета Wenge Veralinga Межкомнатные двери цвета Серый бархат Межкомнатные двери цвета Crystall White Межкомнатные двери Эмаль серия Skinny Межкомнатные двери в Кашире Межкомнатные двери цвета Светлый лак Межкомнатные двери цвета White Mix Межкомнатные двери цвета Slate Art Межкомнатные двери М2

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Bravo S"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Cappuccino Veralinga остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-1.55 Cappuccino Veralinga
5 152 6 440 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Melinga глухая
Браво-0 Grey Melinga
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Brown Skyline остекление зеркало в цвете "графит"
Лучшая цена
Браво-2.55 Brown Skyline
5 439 7 252 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Look Art остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-2.55 Look Art
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Snow Art остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-1.55 Snow Art
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Slate Art остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-2.55 Slate Art
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Original Oak остекление Mirox Grey
Доставим завтра
Браво-1.55 Original Oak
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Dreamline глухая
Браво-0 Brown Dreamline
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Dreamline глухая
Браво-0 White Dreamline
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Skyline глухая
Доставим завтра
Браво-0 White Skyline
 
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-0 Snow Art
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Skyline глухая
Доставим завтра
Браво-0 Brown Skyline
2 604 3 472 ₽ -25%

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-11.1» Grace (Эмаль) остекление Magic Fog
Доставим завтра
Скинни-11.1 Grace
11 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Bianco Veralinga
7 112
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-12» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-12 Grace
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Grace (Эмаль) остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-13 Grace
8 932
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-10» Grace (Эмаль) глухая
Хит
Скинни-10 Grace
 
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-14 Grace
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-15.1» Grace (Эмаль) остекление художественное
Скинни-15.1 Grace
8 932
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Grey Pro глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Grey Pro
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Bianco Veralinga
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Cappuccino Veralinga
 
7 826
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Look Art глухая
Браво-21 Look Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Look Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Look Art
 
4 452
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть