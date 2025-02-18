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  5. Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, black star, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, black star, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, black star, без кромки, царговая
4,3
4 385 4 872

Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, black star, без кромки, царговая 200x80

4,3
Этот товар смотрят 19 человек
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, black star, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, black star, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, black star, без кромки, царговая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 256330
Этот товар смотрят 30 человек

Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

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За полотно
4 385 4 872
731 х 6 месяцев в рассрочку
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, black star, без кромки, царговая 200x80
Цвет: Cappuccino Melinga
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, black star, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, black star, без кромки, царговая

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-1242
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Cappuccino Melinga
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Рамочные (царговые) двери изготовлены из высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

  • Артикул:
    153-1242
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Cappuccino Melinga
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

6
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 3 оценок
По умолчанию
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  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
18 февраля 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
04 сентября 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
04 сентября 2024
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
6
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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