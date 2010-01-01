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  5. ДП ЭКО Ампир В1 Матовый кремовый 200*80
Ампир В1 Матовый кремовый
0,0
12 569

Дверь межкомнатная «Ампир В1» Матовый кремовый глухая

Этот товар смотрят 7 человек
ДП ЭКО Ампир В1 Матовый кремовый 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 268681
Этот товар смотрят 21 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
12 569
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 12 569 ₽
Коробка 1 261 ₽ x 3 шт.
Наличник 2 234 ₽ x 2 шт.
Изменить
20 820
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 095 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003016 Коробка "Т" ЭКО матовый кремовый МДФ 2050*32*70
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ZD003017.1 ⋅ 2 234 ₽
 2 234
4 468
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Дверь межкомнатная «Ампир В1» Матовый кремовый глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Матовый кремовый
ДП ЭКО Ампир В1 Матовый кремовый 200*80
ДП ЭКО Ампир В1 Белый матовый 200*80 ДП ЭКО Ампир В1 Серый матовый 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette

Характеристики

  • Артикул:
    ZD000887
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон
Материал
МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    ZD000887
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика

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