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  5. ДП ЭКО Венеция Тип-S Матовый Белый 200*80
Венеция Тип-S Матовый белый
0,0
11 678

Дверь межкомнатная «Венеция Тип-S» Матовый белый глухая

Этот товар смотрят 19 человек
ДП ЭКО Венеция Тип-S Матовый Белый 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 272863
Этот товар смотрят 31 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
11 678
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 11 678 ₽
Коробка 1 261 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 320 ₽ x 5 шт.
Изменить
22 061
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 947 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 36 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003008 Коробка "Т" ЭКО белый матовый МДФ 2050*70*32 у.п
ZD003008 ⋅ 1 261 ₽
 1 261
3 783
ZD003011 Наличник "Т" ЭКО белый матовый МДФ B1 Классический 2200*100*16
ZD003011 ⋅ 1 320 ₽
 1 320
6 600
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Дверь межкомнатная «Венеция Тип-S» Матовый белый глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Матовый белый
ДП ЭКО Венеция Тип-S Матовый Кремовый 200*80
ДП ЭКО Венеция Тип-S Матовый Белый 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic-S

Характеристики

  • Артикул:
    ZD001289
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic-S
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Матовый белый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    20.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Материал
МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    ZD001289
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic-S
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Матовый белый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    20.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

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