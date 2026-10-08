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Петли и защёлка в подарок
ДП ЭКО Граффити-2 Slate Art 200*60

Дверь межкомнатная Граффити-2 Экошпон Slate Art, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая 200x60

Размер двери, см Как сделать замеры?
200×70 200×80 200×90
Цвет: Slate Art
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    153-0332 Скопировано
  • Материал:
    Экошпон
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
Аксессуары
Вам могут понадобиться
Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
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Ручки-защелки
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Для дверей-купе
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Упоры торцевые
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Ламинат
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Плинтус
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    153-0332 Скопировано
  • Материал:
    МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм.
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Graffiti
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Цвет:
    Slate Art
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    17.2
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)

Описание

Щитовые двери. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Наши двери в каждом доме

  • Нам доверяют уже 15 лет! Заботимся о клиенте на каждом этапе покупки
  • Лидеры рынка 22 032 установок дверей в год. Признанный эксперт в сегменте
  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

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