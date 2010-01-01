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  5. ДП Квалитет К2 ПО Белый матовый Лакобель белый 80*200, кромка матовый хром
К2 кромка Матовый хром Белый матовый
0,0
18 965

Дверь межкомнатная "К2" Белый матовый, стекло Лакобель белый, кромка - матовый хром

Этот товар смотрят 5 человек
ДП Квалитет К2 ПО Белый матовый Лакобель белый 80*200, кромка матовый хром
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 474454
Этот товар смотрят 28 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
18 965
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 18 965 ₽
Коробка 1 261 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 784 ₽ x 2 шт.
Изменить
26 316
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
3 161 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003008 Коробка "Т" ЭКО белый матовый МДФ 2050*70*32 у.п
ZD003008 ⋅ 1 261 ₽
 1 261
3 783
ZD003009 Наличник "Т" белый матовый МДФ Прямоугольный( к-т 2.5 шт) 2130*70*10
ZD003009 ⋅ 1 784 ₽
 1 784
3 568
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Дверь межкомнатная "К2" Белый матовый, стекло Лакобель белый, кромка - матовый хром
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП Квалитет К2 ПО Белый матовый Лакобель белый 80*200, кромка матовый хром
ДП Квалитет К2 ПО Белый матовый Лакобель чёрный 80*200, кромка матовый хром
Цвет: Белый матовый
ДП Квалитет К2 ПО Серый матовый Лакобель белый 80*200, кромка матовый хром
ДП Квалитет К2 ПО Белый матовый Лакобель белый 80*200, кромка матовый хром
ДП Квалитет К2 ПО Матовый кремовый Лакобель белый 80*200, кромка матовый хром

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    43
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Квалитет

Характеристики

  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    гладкая, полуматовая
  • Возможность покраски:
    Да, 3 слоя
  • Для влажных помещений:
    да
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Полипропилен RENOLIT (Германия)
Материал
Изготовлена с использованием массива сосны

Характеристики

  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    гладкая, полуматовая
  • Возможность покраски:
    Да, 3 слоя
  • Для влажных помещений:
    да
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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