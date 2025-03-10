Каталог
  Главная
  Межкомнатные двери
  Двери Экошпон
  Серия Moda
  ДП ЭКО Мода-22 Riviera Ice Black Line 200*80
ДП ЭКО Мода-22 Riviera Ice Black Line 200*80
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
5,0
2 160 4 320 -50%

Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая 200x80

5,0
ДП ЭКО Мода-22 Riviera Ice Black Line 200*80
ДП ЭКО Мода-22 Riviera Ice Black Line 200*80
ДП ЭКО Мода-22 Riviera Ice Black Line 200*80
ДП ЭКО Мода-22 Riviera Ice Black Line 200*80
ДП ЭКО Мода-22 Riviera Ice Black Line 200*80
ДП ЭКО Мода-22 Riviera Ice Black Line 200*80
Арт. 260441
Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва
2
вопроса

За полотно
2 160
4 320
-50%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 160 ₽
Коробка 675 ₽ x 3 шт.
Наличник 405 ₽ x 3 шт.
5 400
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1158 Коробка "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1158 ⋅ 675 ₽
 675
2 025
031-1159 Наличник "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1159 ⋅ 405 ₽
 405
1 215
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая 200x80
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x60
200x70доставка 21.11.2025
200x80
Цвет: Riviera Ice
ДП ЭКО Мода-22 Riviera Ice Black Line 200*80
ДП ЭКО Мода-22 Cappuccino Melinga Black Line 200*80 ДП ЭКО Мода-22 Snow Melinga Black Line 200*80

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Moda
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-1347
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Moda
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Riviera Ice
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Пластик Black Line
  • Вес, кг:
    14.5
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    HDF, жесткий сотовый наполнитель.
Описание

Щитовые двери типа Skin Doors изготовлены из МДФ (англ. medium-density fiberboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

П
П Покупатель
10 марта 2025
5
П
П Покупатель
17 декабря 2024
5
П
П Покупатель
15 октября 2024
5
