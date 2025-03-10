Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая 200x80
Арт. 260441
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|031-1158
|
Коробка "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1158 ⋅ 675 ₽
|675 ₽
|
|2 025 ₽
|031-1159
|
Наличник "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1159 ⋅ 405 ₽
|405 ₽
|
|1 215 ₽
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая 200x80
Размер полотна (ВхШ), см:
Размер полотна (ВхШ), см:
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Moda
-
Материал:Экошпон
-
Артикул:153-1347
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Moda
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Riviera Ice
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Пластик Black Line
-
Вес, кг:14.5
-
Кромка:Обычная
-
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:HDF, жесткий сотовый наполнитель.
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Щитовые двери типа Skin Doors изготовлены из МДФ (англ. medium-density fiberboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
