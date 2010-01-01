Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Экошпон
  4. Neoclassic
  5. ДП ЭКО Неоклассик-32 White Wood 200*70
Неоклассик-32 White Wood
0,0
7 532

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» White Wood глухая

Этот товар смотрят 12 человек
ДП ЭКО Неоклассик-32 White Wood 200*70
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229980
Этот товар смотрят 26 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 532
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 532 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 522
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 256 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1186 Коробка "Т" ЭКО White Wood МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1186 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1187 Наличник "Т" ЭКО White Wood МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1187 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
Показать ещё
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» White Wood глухая
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: White Wood
ДП ПЭТ Неоклассик-32 White Silk 200*70 ДП ПЭТ Неоклассик-32 Cream Silk 200*70 ДП ЭКО Неоклассик-32 Wenge Melinga 200*70 ДП ЭКО Неоклассик-32 Original Oak 200*70
+9

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic

Характеристики

  • Артикул:
    153-0846
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Стиль:
    Неоклассика
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, классическая объемная филенка, нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм), крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0846
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Стиль:
    Неоклассика

Популярные подборки

Межкомнатные двери Венге гладкие Межкомнатные двери экошпон серии Bravo A Двери для больницы Скрытые межкомнатные двери купе Белые межкомнатные двери в современном стиле Филенчатые двери Двери для кабинета Межкомнатные двери с черным стеклом Двери из красного дерева Межкомнатные двери Эмаль серия Graffiti

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Neoclassic"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» White Wood остекление White Сrystal
Неоклассик-33 White Wood
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Nordic Oak
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Grey Wood остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Grey Wood
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Nordic Oak глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Nordic Oak
7 532
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» White Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Неоклассик-33 White Wood
1 814 9 072 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Riviera Ice глухая
Неоклассик-32 Riviera Ice
7 532
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Grey Wood глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Grey Wood
7 532
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» White Wood глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 White Wood
7 532
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Riviera Ice остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Riviera Ice
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Cappuccino Melinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Cappuccino Melinga
7 112
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Cappuccino Melinga остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Cappuccino Melinga
7 812
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Wenge Melinga остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Wenge Melinga
7 812

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Доставим завтра
Concept-501 Белоснежно матовый
9 690
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-23 Whitey
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*80
Доставим завтра
Прима-2 Snow Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Super White
6 412
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Доставим завтра
Аркада Люкс Белое сатинато
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-21 Snow Art
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Лайт Белое сатинато
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Диана Белое сатинато
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Браво-27 Snow Melinga
4 732
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть