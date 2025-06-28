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  5. ДП ЭКО Неоклассик-33 Wenge Melinga White Сrystal 200*80
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, white сrystal, филенчатая
0,0
8 370

Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, white сrystal, филенчатая

Этот товар смотрят 20 человек
tumb 1 - ДП ЭКО Неоклассик-33 Wenge Melinga White Сrystal 200*80
tumb 2 - ДП ЭКО Неоклассик-33 Wenge Melinga White Сrystal 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-33 Wenge Melinga White Сrystal 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 275491
Этот товар смотрят 8 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 370
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 370 ₽
Коробка 720 ₽ x 3 шт.
Наличник 450 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 780
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 395 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0190 Коробка "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0190 ⋅ 720 ₽
 720
2 160
031-2278 Наличник "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2278 ⋅ 450 ₽
 450
2 250
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Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, white сrystal, филенчатая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x60доставка 28.06.2025
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Wenge Melinga
ДП ЭКО Неоклассик-33 Original Oak White Сrystal 200*80 ДП ЭКО Неоклассик-33 White Wood White Сrystal 200*80 ДП ЭКО Неоклассик-33 Nordic Oak White Сrystal 200*80 ДП ЭКО Неоклассик-33 Riviera Ice White Сrystal 200*80
+5

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Wenge Melinga
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Вес, кг:
    26
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, классическая объемная филенка, нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм), крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
White Сrystal — белое художественное сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Wenge Melinga
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Вес, кг:
    26
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.

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