Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Chalet Provence, глухая, филенчатая
4,6
4 368 ₽ 6 720 ₽ -35%
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Chalet Provence, глухая, филенчатая
4,6
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 232053
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|031-1150
|
Коробка "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1150 ⋅ 563 ₽
|563 ₽
|
|1 689 ₽
|031-1151
|
Наличник "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1151 ⋅ 322 ₽
|322 ₽
|
|1 610 ₽
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Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Chalet Provence, глухая, филенчатая
Размер полотна (ВхШ), см:
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Prima
-
Материал:Экошпон
Характеристики
-
Артикул:153-0787
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Prima
-
Стиль:Неоклассика
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Филенчатая
-
Цвет:Chalet Provence
-
Общий цвет:Серый
-
Вес, кг:15.5
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Характеристики
-
Артикул:153-0787
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Prima
-
Стиль:Неоклассика
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Филенчатая
-
Цвет:Chalet Provence
-
Общий цвет:Серый
-
Вес, кг:15.5
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Отзывы и вопросы о товаре7