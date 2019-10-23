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  5. ДП ЭКО Прима-2 Chalet Provence 200*80
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Chalet Provence, глухая, филенчатая
4,6
4 368 6 720 -35%

Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Chalet Provence, глухая, филенчатая

4,6
Этот товар смотрят 9 человек
tumb 1 - ДП ЭКО Прима-2 Chalet Provence 200*80
tumb 2 - ДП ЭКО Прима-2 Chalet Provence 200*80
tumb 3 - ДП ЭКО Прима-2 Chalet Provence 200*80
ДП ЭКО Прима-2 Chalet Provence 200*80
Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 232053
Этот товар смотрят 17 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 368
6 720
-35%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 368 ₽
Коробка 563 ₽ x 3 шт.
Наличник 322 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 667
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1150 Коробка "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1150 ⋅ 563 ₽
 563
1 689
031-1151 Наличник "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1151 ⋅ 322 ₽
 322
1 610
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Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Chalet Provence, глухая, филенчатая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x70доставка 28.06.2025
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Chalet Provence
ДП ЭМА Прима-2 Stormy Matt 200*80 ДП HF Прима-2 White Mix 200*80 ДП ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*80 ДП ЭКО Прима-2 Bianco Veralinga 200*80
+8

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    15.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    15.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

7
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
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  • Сначала с низкой оценкой
А
А Алексей Макухин
26 октября 2020
5
Достоинства
качественно изготовлен
Недостатки
нет
Комментарий
Побродили по разным сайтам и остановили выбор на компании Мебель 169, съездили к ним на производство, все нам показали, рассказали и даже дизайн нам помогли подобрать по нашим критериям. Сделали все в срок без задержек, установили также все быстро и аккуратно
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И
И Иван Золоторев
07 июня 2020
4
Достоинства
качественный материал
Недостатки
нет
Комментарий
что у магазина есть услуга замера. После оформления заказа мне сказали ждать мой заказ в течении 11 дней. На одиннадцатый день дверь была уже у меня. Ещё через 2 дня мне её установили. Хочу отметить, что меня приятно удивила цена на дверь. Товар имеет хорошее качество и такая цена на неё это просто находка. Дверь отлично дополняет комнату, создаёт уют.
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Н
Н Настя
23 октября 2019
5
Достоинства
легко собирается, за небольшие деньги
Недостатки
нет
Комментарий
Покупали в магазине мебель 169, устанавливали и доставляли тоже они. Дверь неподъемная, что как бы намекает на то, что она не из фольги и картона. Я осталась очень довольна, и качеством монтажа и вообще сервисом магазина. К двери так же претензий нет. Насчет рекомендаций друзьям не знаю)) Т. к. не люблю, когда у всех все одинаковое, но по качеству претензий нет.
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4.6 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
4
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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