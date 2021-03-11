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  5. ДП ЭКО Прима-3 Chalet Provence White Сrystal 200*80
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Chalet Provence, остекленная, white сrystal, филенчатая
4,6
4 856 7 470 -35%

Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Chalet Provence, остекленная, white сrystal, филенчатая

4,6
Этот товар смотрят 24 человека
tumb 1 - ДП ЭКО Прима-3 Chalet Provence White Сrystal 200*80
tumb 2 - ДП ЭКО Прима-3 Chalet Provence White Сrystal 200*80
ДП ЭКО Прима-3 Chalet Provence White Сrystal 200*80
Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 232098
Этот товар смотрят 7 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 856
7 470
-35%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 856 ₽
Коробка 563 ₽ x 3 шт.
Наличник 322 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 155
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1150 Коробка "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1150 ⋅ 563 ₽
 563
1 689
031-1151 Наличник "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1151 ⋅ 322 ₽
 322
1 610
Показать ещё
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Chalet Provence, остекленная, white сrystal, филенчатая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x60доставка 28.06.2025
200x70
200x80
200x90доставка 28.06.2025
Как сделать замеры
Цвет: Chalet Provence
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Veralinga White Сrystal 200*80 ДП ЭКО Прима-3 Riviera Ice White Сrystal 200*70 ДП ЭКО Прима-3 Brown Dreamline White Сrystal 200*80
ДП ЭКО Прима-3 Chalet Provence White Сrystal 200*80
+6

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Вес, кг:
    26
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
White Сrystal — белое художественное сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Вес, кг:
    26
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Отзывы и вопросы о товаре

12
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Ж
Ж Женя
05 октября 2021
4
Достоинства
интересно собирается
Недостатки
нет
Комментарий
Добрый день! Хочу посоветовать вам данный магазин. 6 месяцев назад приобрели у вас входную дверь и остались очень довольны покупкой, руки дошли только сейчас написать отзыв. Работает без нареканий! В обслуживании не прихотлива!
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Т
Т Тимофей Федоров
14 августа 2021
5
Достоинства
соотношение цена&качество
Недостатки
нет
Комментарий
Поискали сначала в обычных магазинах, потом искали на сайтах. Позвонили вам, спросили где вы находитесь и поехали. Выбрали идеально подходящую дверь, сотрудники нам рассказали как про эту модель, так и про другие. Ещё и причину, по которой прошлая дверь скрипела назвали! Молодцы ребята. Заказали, привезли, установили. Когда в доме появляется что-то новое - это всегда приятно!
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П
П Павел
11 марта 2021
5
Комментарий
Пользуюсь дверьми компании мебель 169 , очень доволен. Качество хорошее даже у эконом класса, заказывайте, не пожалеете.
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4.6 / 5 (На основе 12 оценок)
5 звезд
7
4 звезды
5
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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