Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Экошпон
  4. Серия Prima
  5. ДП ЭКО Прима-3 White Dreamline White Сrystal 200*80
Петли и защёлка в подарок
ДП ЭКО Прима-3 White Dreamline White Сrystal 200*80
Фото покупателей
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон White Dreamline, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 200x80

3,6 19 отзывов
Размер двери, см Как сделать замеры?
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    153-0205 Скопировано
  • Материал:
    Экошпон
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
Аксессуары
Вам могут понадобиться
Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Похожие

Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Whitey, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Whitey, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая 7 740 10 320 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-21 Эмаль Whitey, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-21 Эмаль Whitey, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая 7 740 10 320 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил П-23 (Белый), остекленная, сатинат белый художественный, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил П-23 (Белый), остекленная, сатинат белый художественный, скиновая 7 170
Дверь межкомнатная Граффити-2 Эмаль Whitey, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Граффити-2 Эмаль Whitey, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая 7 001 10 770 ₽
Дверь межкомнатная Браво-0 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-0 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая 8 220
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль Whitey, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль Whitey, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая 7 740 10 320 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая 8 070
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая 7 770
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Snow Melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Snow Melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 7 320
Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая 6 870
Дверь межкомнатная Concept-654 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Concept-654 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, без кромки, царговая 7 638 9 548 ₽
Дверь межкомнатная Граффити-5.Д Экошпон Snow Art, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Граффити-5.Д Экошпон Snow Art, глухая, каркасно-щитовая 7 320

Характеристики и описание

  • Артикул:
    153-0205 Скопировано
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Цвет:
    White Dreamline
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
White Сrystal — белое художественное сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Наши двери в каждом доме

  • Нам доверяют уже 15 лет! Заботимся о клиенте на каждом этапе покупки
  • Лидеры рынка 22 032 установок дверей в год. Признанный эксперт в сегменте
  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (19)

Фотографии покупателей
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
4.7 / 5На основе 19 отзывов
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
45
П
П Покупатель
27 февраля 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
27 февраля 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
4.7 / 5
5 звезд
13
4 звезды
6
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Серия Prima"

Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Bianco melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Bianco melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 7 320
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Nordic Oak, глухая, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Nordic Oak, глухая, кромка нет, филенчатая 7 020
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Nordic Oak, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Nordic Oak, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 7 770
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Riviera Ice, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Riviera Ice, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 7 770
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Riviera Ice, глухая, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Riviera Ice, глухая, кромка нет, филенчатая 7 020
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая 6 570
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Wenge Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Wenge Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая 6 570
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 7 320
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 7 320
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, декор без декора, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, декор без декора, кромка нет, филенчатая 6 570
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Snow Melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Snow Melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 7 320
Дверь межкомнатная Прима-10 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-10 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая 4 478 5 970 ₽

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая 10 770
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, скиновая 3 803 5 070 ₽
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, декор без декора, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, декор без декора, кромка нет, филенчатая 6 570
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Snow Art, глухая, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Snow Art, глухая, царговая 5 085
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, без кромки, царговая 5 070
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Snow Art, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Snow Art, остекленная, magic fog, царговая 5 085
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 5 235
Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 5 235
Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая 5 685
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая 5 685
Дверь межкомнатная Прима-10 Хард Флекс White Mix, глухая, кромка нет, царговая Дверь межкомнатная Прима-10 Хард Флекс White Mix, глухая, кромка нет, царговая 4 368 6 720 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая 8 070
Приезжайте в наши магазины
Кунцевская Кунцевская Москва, Кутузовский проспект, д. 88 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее Медведково Медведково Москва, ул. Осташковская, д. 22 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее Новокосино Новокосино Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее Бульвар Адмирала Ушакова Бульвар Адмирала Ушакова Москва, ул. Венёвская, д. 4 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее Одинцово Одинцово, ул. Баковская, 5 (склад) Одинцово (склад) Москва, Одинцово, ул. Баковская, 5 Самовывоз: пн-пт: с 9:00 до 19:30 сб-вс: с 9:00 до 18:00 Подробнее
Установим с гарантией
входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть
500₽