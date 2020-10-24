Дверь межкомнатная Граффити-4 Эмаль ST Whitey, глухая, каркасно-щитовая
4,3
8 232 ₽
Дверь межкомнатная Граффити-4 Эмаль ST Whitey, глухая, каркасно-щитовая
4,3
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Арт. 225492
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|027-0175
|
Коробка "Т" К Whitey МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0175 ⋅ 870 ₽
|870 ₽
|
|2 610 ₽
|027-0176
|
Наличник "Т" К Whitey МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0176 ⋅ 480 ₽
|480 ₽
|
|2 400 ₽
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Дверь межкомнатная Граффити-4 Эмаль ST Whitey, глухая, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Graffiti
-
Материал:Эмаль
Характеристики
-
Артикул:013-0469
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Graffiti
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:ST Whitey
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:21.18
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Межкомнатная дверь с отделкой эмалью
Отделка
Двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner. Италия.
Особенности
RAL 9016 - Транспортный белый (англ. Traffic white, нем. Verkehrsweiß).
Характеристики
-
Артикул:013-0469
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Graffiti
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:ST Whitey
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:21.18
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
Отзывы и вопросы о товаре9