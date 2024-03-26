Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
10 320 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 475014
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|027-0222
|
Коробка "Т" К Grace МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0222 ⋅ 990 ₽
|990 ₽
|
|2 970 ₽
|027-0223
|
Наличник "Т" К Grace МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0223 ⋅ 585 ₽
|585 ₽
|
|1 755 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
Высота, см:
Ширина, см:
Размер полотна (ВхШ), см: Как сделать замеры
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:39
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Skinny
-
Материал:Эмаль
Характеристики
-
Артикул:013-0555
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:39
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Skinny
-
Стиль:Классика
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Скиновая
-
Цвет:Grace
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:White Сrystal
-
Вес, кг:20
-
Кромка:Нет
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
Дополнительно:
-
В наличии:4 товара
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Межкомнатная дверь серии Skinny с отделкой эмалью
Отделка
Двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner. Италия.
Цвет по RAL
Grace - примерно соответствует RAL 9022, матовый (≈ 4,7 GU).
Стекло
White Сrystal — белое художественное сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.
