Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Двери Эмаль
  4. Серия Skinny
  5. ДП К Скинни-15.1 Grace White Crystal 200*80
ДП К Скинни-15.1 Grace White Crystal 200*80
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
5,0
10 320

Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая

5,0
Этот товар смотрят 13 человек
ДП К Скинни-15.1 Grace White Crystal 200*80
ДП К Скинни-15.1 Grace White Crystal 200*80
ДП К Скинни-15.1 Grace White Crystal 200*80
ДП К Скинни-15.1 Grace White Crystal 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 475014
Этот товар смотрят 17 человек

Фотографии покупателей

5,0
1 отзыв

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 320
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 320 ₽
Коробка 990 ₽ x 3 шт.
Наличник 585 ₽ x 3 шт.
Изменить
15 045
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 720 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
027-0222 Коробка "Т" К Grace МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0222 ⋅ 990 ₽
 990
2 970
027-0223 Наличник "Т" К Grace МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0223 ⋅ 585 ₽
 585
1 755
Показать ещё
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
Высота, см:
200
Ширина, см:
80
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60 200×70
200×80
200×90
Как сделать замеры
Цвет: Grace
ДП К Скинни-15.1 Grace White Crystal 200*80
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль, Whitey, остекленная, white сrystal, скиновая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Материал:
    Эмаль

Характеристики

  • Артикул:
    013-0555
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Скиновая
  • Цвет:
    Grace
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    4 товара

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Межкомнатная дверь серии Skinny с отделкой эмалью
Отделка
Двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner. Италия.
Цвет по RAL
Grace - примерно соответствует RAL 9022, матовый (≈ 4,7 GU).
Стекло
White Сrystal — белое художественное сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Артикул:
    013-0555
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Скиновая
  • Цвет:
    Grace
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Отзывы и вопросы о товаре

1
5.0 / 5 На основе 1 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
26 марта 2024
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 1 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Серия Skinny"

Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль, Creamy, остекленная, рифлёное стекло magic moru, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль, Creamy, остекленная, рифлёное стекло magic moru, скиновая
 
10 320
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль, Creamy, глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль, Creamy, глухая, скиновая
 
7 770
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль, Creamy, остекленная, рифлёное стекло magic moru, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль, Creamy, остекленная, рифлёное стекло magic moru, скиновая
 
10 320
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль, Whitey, глухая, без стекла, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль, Whitey, глухая, без стекла, скиновая
 
6 993 7 770 ₽ -10%
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль, Whitey, остекленная, white сrystal, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль, Whitey, остекленная, white сrystal, скиновая
 
9 288 10 320 ₽ -10%
Дверь межкомнатная Скинни-21 Эмаль, Whitey, остекленная, white сrystal, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-21 Эмаль, Whitey, остекленная, white сrystal, скиновая
 
7 740 10 320 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль, Whitey, глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль, Whitey, глухая, скиновая
 
6 993 7 770 ₽ -10%
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль, Whitey, остекленная, white сrystal, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль, Whitey, остекленная, white сrystal, скиновая
 
9 288 10 320 ₽ -10%
Дверь межкомнатная Скинни-20 Эмаль, Whitey, глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-20 Эмаль, Whitey, глухая, скиновая
 
5 828 7 770 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль, Whitey, остекленная, magic fog, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль, Whitey, остекленная, magic fog, скиновая
 
13 020
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль, Whitey, глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль, Whitey, глухая, скиновая
 
7 770
Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль Grace, остекленная, magic fog, кромка нет, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль Grace, остекленная, magic fog, кромка нет, скиновая
 
13 020

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль Grace, остекленная, magic fog, кромка нет, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль Grace, остекленная, magic fog, кромка нет, скиновая
 
13 020
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль, Grace, глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль, Grace, глухая, скиновая
 
7 770
Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль, Grace, остекленная, magic fog, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль, Grace, остекленная, magic fog, скиновая
13 020
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль, Grace, остекленная, white сrystal, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль, Grace, остекленная, white сrystal, скиновая
 
10 320
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль, Grace, глухая, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль, Grace, глухая, скиновая
 
7 770
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль, Grace, глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль, Grace, глухая, скиновая
 
7 770
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил, Grey Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил, Grey Pro, глухая, каркасно-щитовая
 
6 720
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль, Grace, остекленная, white сrystal, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль, Grace, остекленная, white сrystal, скиновая
10 320
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Look Art, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Look Art, глухая, царговая
 
4 770
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Look Art, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Look Art, остекленная, magic fog, царговая
 
4 770
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Slate Art, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Slate Art, глухая, царговая
 
4 770
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон, Look Art, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон, Look Art, остекленная, magic fog, царговая
 
3 915 5 220 ₽ -25%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть