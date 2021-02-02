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  5. ДП ЭМА Браво-21 Alaska 200*60
Браво-21 Alaska
4,6
3 562 4 452 -20%

Дверь межкомнатная «Браво-21» Alaska глухая

4,6
Этот товар смотрят 22 человека
ДП ЭМА Браво-21 Alaska 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 222892
Этот товар смотрят 32 человека

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 562
4 452
-20%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 562 ₽
Коробка 616 ₽ x 3 шт.
Наличник 347 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 145
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0005 Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0005 ⋅ 616 ₽
 616
1 848
155-0006 Наличник "Т" ЭМА Alaska МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0006 ⋅ 347 ₽
 347
1 735
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Дверь межкомнатная «Браво-21» Alaska глухая
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Alaska
ДП ЭМА Браво-21 Alaska 200*60
ДП ЭМА Браво-21 White Matt 200*60 ДП ЭМА Браво-21 Grey Matt 200*60

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Артикул:
    066-0012
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0012
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

9
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
02 февраля 2021
4
Достоинства
цена качество дизайн
Недостатки
Не увидела
Комментарий
Оригинальный вид. Хорошее качество. Красивые. . С внешней стороны создаётся впечатление объёмного рисунка, который изменяется от падающего на него света и угла обзора. Очень красиво!
Вам помог этот отзыв?
В
27 ноября 2020
5
Достоинства
Выгодные цены, быстрая доставка
Недостатки
Нет
Комментарий
Прошло несколько месяцев, после установки, все идеально. петли на одной двери, начали поскрипывать, обработал силиконовым спреем, проблема ушла. выглядят очень красиво. мы довольны
Вам помог этот отзыв?
В
15 августа 2020
4
Достоинства
Качество, красота товара
Недостатки
Нет
Комментарий
Выбирали двери для дачи, решили не переплачивать, заказали через интернет двери с полным комплектом и ручками. Привезли все целое, полные комплекты, стекла целые, дверные полотна в пенопласте и пленке, наличники/коробки/доборы полностью в целлофане. При установке проблем не возникло, внешний вид очень нравится. Надеемся на долгую службу.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 9 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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