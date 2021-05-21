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Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska, остекленная, black star, царговая
4,4
4 872

Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska, остекленная, black star, царговая 200x80

4,4
Этот товар смотрят 5 человек
tumb 1 - ДП ЭМА Браво-22 Alaska Black Star 200*80
ДП ЭМА Браво-22 Alaska Black Star 200*80
Новинка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 222898
Этот товар смотрят 28 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 872
812 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska, остекленная, black star, царговая 200x80
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭМА Браво-22 Alaska Magic Fog 200*80
ДП ЭМА Браво-22 Alaska Black Star 200*80
Цвет: Alaska
ДП ЭМА Браво-22 White Matt Black Star 200*80 ДП ЭМА Браво-22 Grey Matt Black Star 200*80
ДП ЭМА Браво-22 Alaska Black Star 200*80
ДП ЭМА Браво-22 Stormy Matt Black Star 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    19.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Alaska - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white, нем. reinweiß), средняя степень глянца (≥ 24 GU).
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    19.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

16
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
В Владимир
27 августа 2021
4
Комментарий
Буквально несколько месяцев назад мы решили сделать ремонт в квартире. Весь интерьер смотрелся очень ужасно после прошлых жильцов. Двери были тоже в плохом состоянии, очень старые. Мы обратились к вам в магазин. И правильно сделали. Заказывали межкомнатные двери, размеры были разные, но так как мы работали сразу с несколькими менеджерами, то времени ушло гораздо меньше. Спасибо за такие двери и такое обслуживание!
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М
М Марина
11 июня 2021
4
Достоинства
экологичность продукции,
Недостатки
Нет
Комментарий
Заказывали дверь для комнаты в детскую. Размеры были индивидуальными, цвет нужен был нестандартный и мы нашли именно ту дверь, которую хотели. По размерам всё подошло, отдельное спасибо обслуживающему персоналу. Ребята правда молодцы.
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С
С Сергей
21 мая 2021
5
Достоинства
Цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Цена доступнее, чем в других магазинах, качественный сервис, не только продают, но и устанавливают двери. Дверь высокого качества.
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 16 оценок)
5 звезд
6
4 звезды
10
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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