Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska, остекленная, black star, царговая
4,4
4 872 ₽
Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska, остекленная, black star, царговая 200x80
4,4
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Новинка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 222898
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Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska, остекленная, black star, царговая 200x80
Размер полотна (ВхШ), см:
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Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
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О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
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Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
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Материал:Эмалит
Характеристики
-
Артикул:066-0022
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
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Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Alaska
-
Общий цвет:Бежевый
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Стекло:Black Star
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Вес, кг:19.5
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Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
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Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
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Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Alaska - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white, нем. reinweiß), средняя степень глянца (≥ 24 GU).
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).
Характеристики
-
Артикул:066-0022
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Alaska
-
Общий цвет:Бежевый
-
Стекло:Black Star
-
Вес, кг:19.5
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Отзывы и вопросы о товаре16