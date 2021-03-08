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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Прима-3 Хард Флекс Ash Wood, остекленная, сатинат белый художественный, кромка нет, царговая 200x80

3,9 6 отзывов
Размер двери, см Как сделать замеры?
200×60 200×70 200×90
Цвет: Ash Wood
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    150-0045 Скопировано
  • Материал:
    Хард Флекс
  • Конструкция двери:
    Царговая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    150-0045 Скопировано
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Прима
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    Ash Wood
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Нет

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Наши двери в каждом доме

  • Нам доверяют уже 15 лет! Заботимся о клиенте на каждом этапе покупки
  • Лидеры рынка 22 032 установок дверей в год. Признанный эксперт в сегменте
  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (6)

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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
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45
А
А Алиса
08 марта 2021
4
Комментарий
Я отправила заявку в магазину. Магазин подтвердил брак и отправил уже свою рекламацию на замену двери из массива сосны на завод . Через некоторое время нам привезли новую, целую дверь. Внешний вид дверей очень презентабельный, дорогой! Дверь установили отлично, полностью подошла по размерам, открывается/закрывается отлично!
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М
М Максим
12 октября 2020
5
Комментарий
Дверь не промокает, соседи сверху нас заливали. новый дверь проявила себя отлично! Двери относительно легки физических усилий при открытое можно и не применять. Боковые наличники держатся и выглядят при тех же равных условиях эксплуатации как новые, хотя как раз-то их мы все время задеваем, проходя мимо. Можно очень Долго описывать нашу покупку! Одно скажу, что двери тут качественные!
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К
К Костя Фоменко
11 июня 2020
4
Комментарий
В один прекрасный день у нас просто отогнулся край двери и стал нависать над дверью. Пришлось действовать оперативно. Купили дверь из массива сосны. В магазине оформили установку, купили ещё и ручки с петлями ( в магазине очень большой выбор). Доставка и установка была в сроки! Установленной дверью не можем нарадоваться!
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3.9 / 5
5 звезд
2
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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