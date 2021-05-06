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Дверь межкомнатная Браво-23 Хард Флекс Gris Beton, остекленная, magic fog, без кромки, царговая

Дверь межкомнатная Браво-23 Хард Флекс Gris Beton, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 200x60

4,3 8 отзывов
Размер двери, см Как сделать замеры?
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    092-0380 Скопировано
  • Материал:
    Хард Флекс
  • Конструкция двери:
    Царговая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
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Плинтус
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    092-0380 Скопировано
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    Gris Beton
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    16.5
  • Кромка:
    Нет

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Дверная коробка с уплотнителем.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

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    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (8)

4.3 / 5На основе 8 отзывов
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  • Сначала с низкой оценкой
В
В Владимир
06 мая 2021
5
Комментарий
Дверь устанавливал сам. Всё получилось очень даже хорошо.Выполнена из шпонированного дерева. Благодаря этому дверь лёгкая и практически не реагирует на скачки влажности Дверь хорошего качества. Не слушайте плохие комментарии.
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Т
Т Тарасова Даша
19 февраля 2021
5
Комментарий
Делали комнату для малыша и возникли трудности с дверью. Друзья посоветовали этот магазин. И я им очень благодарна! Помогли выбрать дверь. Здесь огромный выбор. Нашли именно то что нам нужно, Дверь очень красивая одновременно прочная, не требует неприхотливости в уходе- это очень удобно!
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О
О Олег
11 февраля 2021
5
Комментарий
Двери в эмали очень красивые с магнитными замками и уплотнителем Отличная двери, идеально вписывается в интерьер, хорошего качества, современного дизайна,
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4.3 / 5
5 звезд
5
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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