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  5. Притворная планка ЭМА White Matt МДФ 2000*30*8
Притворная планка ЭМА White Matt МДФ 2000*30*8
0,0
Товар раскупили

Притворная планка ЭМА White Matt МДФ 2000*30*8

Этот товар смотрят 10 человек
tumb 1 - Притворная планка ЭМА White Matt МДФ 2000*30*8
Притворная планка ЭМА White Matt МДФ 2000*30*8
Арт. 238138
Этот товар смотрят 27 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
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Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Притворная планка ЭМА White Matt МДФ 2000*30*8
Цвет:
Притворная планка ЭМА Alaska МДФ 2000*30*8 Притворная планка ЭМА Stormy Matt МДФ 2000*30*8

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШхТ), см:
    200 x 3 x 0,8
  • Материал:
    Эмалит
  • Покрытие:
    Эмалит
  • Цвет:
    White Matt

Характеристики

  • Артикул:
    155-0031
  • Длина, мм:
    2000
  • Ширина, мм:
    30
  • Толщина, мм:
    8
  • Материал:
    Эмалит
  • Покрытие:
    Эмалит
  • Цвет:
    White Matt
  • Тип погонажного изделия:
    Накладной
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Характеристики

  • Артикул:
    155-0031
  • Длина, мм:
    2000
  • Ширина, мм:
    30
  • Толщина, мм:
    8
  • Материал:
    Эмалит
  • Покрытие:
    Эмалит
  • Цвет:
    White Matt
  • Тип погонажного изделия:
    Накладной

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