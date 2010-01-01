Притворная планка ЭМА White Matt МДФ 2000*30*8
0,0
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Притворная планка ЭМА White Matt МДФ 2000*30*8
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Арт. 238138
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Притворная планка ЭМА White Matt МДФ 2000*30*8
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:200 x 3 x 0,8
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Материал:Эмалит
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Покрытие:Эмалит
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Цвет:White Matt
Характеристики
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Артикул:155-0031
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Длина, мм:2000
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Ширина, мм:30
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Толщина, мм:8
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Материал:Эмалит
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Покрытие:Эмалит
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Цвет:White Matt
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Тип погонажного изделия:Накладной
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Характеристики
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Артикул:155-0031
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Длина, мм:2000
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Ширина, мм:30
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Толщина, мм:8
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Материал:Эмалит
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Покрытие:Эмалит
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Цвет:White Matt
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Тип погонажного изделия:Накладной
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