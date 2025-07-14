Добор "T" ЭМА (Бетон светлый) МДФ 2070*150*10
0,0
1 330 ₽
Добор "T" ЭМА (Бетон светлый) МДФ 2070*150*10
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Арт. 624747
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Добор "T" ЭМА (Бетон светлый) МДФ 2070*150*10
Размер, см:
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:207 x 15 x 1
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:150
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Толщина, мм:10
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Материал:Эмалит
Характеристики
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Артикул:VRDS097
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:150
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Толщина, мм:10
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Материал:Эмалит
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Цвет:Бетон светлый
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Тип погонажного изделия:Телескопический
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Покрытие:Эмалит
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Характеристики
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Артикул:VRDS097
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:150
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Толщина, мм:10
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Материал:Эмалит
-
Цвет:Бетон светлый
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Тип погонажного изделия:Телескопический
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Покрытие:Эмалит
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