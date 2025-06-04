Наличник "Т" К Белый МДФ Прямоугольный 2140*70*8
0,0
10 ₽
Наличник "Т" К Белый МДФ Прямоугольный 2140*70*8
Поделиться
Этот товар смотрят 20 человек
Ликвидация
Арт. 411171
Этот товар смотрят 8 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидкуКак сделать замеры
Наличник "Т" К Белый МДФ Прямоугольный 2140*70*8
Размер, см:
214x7 — доставка 04.06.2025
В наличии: 6 товаров
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШхТ), см:214 x 7
-
Длина, мм:2140
-
Ширина, мм:70
-
Материал:Эмаль
-
Цвет:Белый
Характеристики
-
Артикул:LG001767
-
Длина, мм:2140
-
Ширина, мм:70
-
Материал:Эмаль
-
Цвет:Белый
-
Тип погонажного изделия:Телескопический
-
Покрытие:Экошпон
Развернуть Свернуть
Характеристики
-
Артикул:LG001767
-
Длина, мм:2140
-
Ширина, мм:70
-
Материал:Эмаль
-
Цвет:Белый
-
Тип погонажного изделия:Телескопический
-
Покрытие:Экошпон
Отзывы и вопросы о товаре0