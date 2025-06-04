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  5. Наличник "Т" К Белый МДФ Прямоугольный 2140*70*8
Наличник "Т" К Белый МДФ Прямоугольный 2140*70*8
0,0
10

Наличник "Т" К Белый МДФ Прямоугольный 2140*70*8

Этот товар смотрят 20 человек
tumb 1 - Наличник "Т" К Белый МДФ Прямоугольный 2140*70*8
Наличник "Т" К Белый МДФ Прямоугольный 2140*70*8
Ликвидация
Арт. 411171
Этот товар смотрят 8 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
10
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Наличник "Т" К Белый МДФ Прямоугольный 2140*70*8
Размер, см:
214x7
214x7доставка 04.06.2025
Как сделать замеры
В наличии: 6 товаров

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШхТ), см:
    214 x 7
  • Длина, мм:
    2140
  • Ширина, мм:
    70
  • Материал:
    Эмаль
  • Цвет:
    Белый

Характеристики

  • Артикул:
    LG001767
  • Длина, мм:
    2140
  • Ширина, мм:
    70
  • Материал:
    Эмаль
  • Цвет:
    Белый
  • Тип погонажного изделия:
    Телескопический
  • Покрытие:
    Экошпон
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Характеристики

  • Артикул:
    LG001767
  • Длина, мм:
    2140
  • Ширина, мм:
    70
  • Материал:
    Эмаль
  • Цвет:
    Белый
  • Тип погонажного изделия:
    Телескопический
  • Покрытие:
    Экошпон

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