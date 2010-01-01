Дверь межкомнатная Граффити-1 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
5 012 ₽
Дверь межкомнатная Граффити-1 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x70
Поделиться
Этот товар смотрят 34 человека
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 472046
Этот товар смотрят 26 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|147-0072
|
Коробка "Т" В Grey Pro МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0072 ⋅ 630 ₽
|630 ₽
|
|1 890 ₽
|147-0073
|
Наличник "Т" В Grey Pro МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0073 ⋅ 390 ₽
|390 ₽
|
|1 950 ₽
Показать ещё
Дверь межкомнатная Граффити-1 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
Как сделать замеры
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 70
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Graffiti
-
Материал:Винил
Характеристики
-
Артикул:146-0503
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Graffiti
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Grey Pro
-
Общий цвет:Серый
-
Кромка:ABS
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Материал:МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Развернуть Свернуть
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Особенности
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Характеристики
-
Артикул:146-0503
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Graffiti
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Grey Pro
-
Общий цвет:Серый
-
Кромка:ABS
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Материал:МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Отзывы и вопросы о товаре0